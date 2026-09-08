Hallan muerto a menor que fue raptado en la colonia Lomas de Tiloarque

Tegucigalpa, Honduras.- Con el nombre de Johnny Francisco Ulloa Sánchez identificaron a un jovencito que fue encontrado muerto la madrugada de este martes 8 de septiembre en una de las calles de la colonia Venezuela, en Comayagüela. El adolescente de 17 años de edad fue raptado por pandilleros, cerca de la medianoche del lunes, en la colonia Lomas de Tiloarque, colindante con la colonia Flor del Campo. Los familiares de este se enteraron de lo que había sucedido, pero jamás imaginaron que el desenlace de ese rapto terminaría de tal manera.

A eso de la 1:00 de la mañana del martes, vecinos de la colonia Venezuela escucharon varios disparos consecutivos, pero por temor no salieron para ver qué era lo que estaba pasando. Minutos después, algunos de ellos salieron de sus casas y observaron a una persona ensangrentada, tirada en medio de la calle.

Torturas

El menor tenía señales de haber sido torturado. Tenía huellas en el cuello como si le hubiesen infligido fuerza con un torniquete. Además, los tobillos de ambos pies estaban fracturados. Su cuerpo presentaba ocho perforaciones de proyectiles de arma de fuego. La Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho criminal, y se desplazaron al sitio que les habían indicado; a unos metros de donde se produjo el asesinato hay una estación policial.