Ligada a su visita a la cárcel: Revelan hipótesis de la masacre de tres mujeres en El Porvenir

La masacre que dejó tres mujeres muertas en El Porvenir, Francisco Morazán, continúa bajo investigación de las autoridades, aunque el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, adelantó una de las hipótesis que se maneja sobre el crimen.
Las tres mujeres, identificadas como Gladis Janeth Rivera, Lidia Desiree Ortiz (aparece en la foto) y Ángela María Izaguirre, antes de ser asesinadas realizaron una visita conyugal en el centro penitenciario de Siria, según confirmó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado publicado el pasado domingo 6 de septiembre.
Las tres víctimas visitaron la cárcel de Siria el sábado, pero, según las investigaciones preliminares, ese mismo día, en horas de la noche, entre las 9:00 y 10:00, fueron ejecutadas. A continuación, las declaraciones del ministro de Seguridad.
"Estas personas eran parte quizá de los familiares de uno de los privados de libertad que estaban internos y que estaban vinculados con estructuras criminales", dijo Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, en una entrevista con el medio estatal Televisión Nacional de Honduras (TNH).
Seguidamente, explicó que el crimen apunta a que las mujeres fueron atacadas por "estructuras criminales que estaban en contra de sus compañeros", es decir, de las parejas que visitaron en el centro penal de Siria.
El ministro de Seguridad explicó una de las hipótesis bajo investigación: "Se quedaban en una casa muy próxima a la zona y luego fueron asesinadas dentro de esa casa. Todo apunta a que tenía que ver con un accionar de estructuras criminales que estaban en contra de sus compañeros de hogar o sus visitas conyugales al interior del centro penal".
Velásquez reconoció: "Obviamente eso no es una justificación, son vidas humanas que se pierden, estamos desarrollando una investigación para esclarecer las causas y los autores de esa muerte múltiple. No obstante, tenemos que informar a la población que ocurre en un contexto de participación o vinculación con algunas actividades criminales".
Las tres mujeres fueron asesinadas tan solo horas después de visitar el centro penitenciario. Gladis Janeth Rivera era quien alquilaba desde hace un año la casa donde ocurrió la masacre.
Las otras dos víctimas, Lidia Desiree Ortiz y Ángela María Izaguirre, se hospedaron en la casa de Gladis, debido a que no residían en El Porvenir y solamente llegaron al municipio por la visita que tenían programada en el centro penal de Siria.
Las tres mujeres quedaron sin vida en el interior de una habitación de la vivienda. El ministro de Seguridad sostuvo que las autoridades continúan trabajando en la investigación de la masacre registrada la noche del sábado 5 de septiembre.