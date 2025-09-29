  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran a un hombre muerto en la entrada de la colonia Espíritu Santo de Comayagüela

En el bulevar FF AA a cercanías de la entrada a la colonia Espíritu Santo, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, cuyo rostro estaba ensangrentado

  • 29 de septiembre de 2025 a las 09:21
Encuentran a un hombre muerto en la entrada de la colonia Espíritu Santo de Comayagüela

El cuerpo de fallecido quedó tendido en la acera de la entrada de la colonia capitalina, quedando semicubierto por la maleza.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Comayagüela, Honduras.- En la mañana de este lunes -29 de septiembre- en la entrada de la colonia Espíritu Santo en Comayagüela fue encontrado el cuerpo de un hombre.

El cadáver de la víctima, la cual aún no ha sido identificada, fue abandonado en una acera del bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de la colonia capitalina. El sujeto vestía una camiseta celeste, jeans azul y zapatos blancos. Su cuerpo estaba semicubierto por la maleza.

Cae guardia que mató a su compañero de trabajo tras acalorada discusión en Cofradía

El fallecido presentaba manchas de sangre en su rostro, y se presume que le habrían quitado la vida a punta de disparos.

Los transeúntes, al percatarse del cadáver, llamaron a las autoridades para reportar el dantesco hallazgo.

Hasta el sector se trasladaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las indagaciones de esta muerte violenta. De igual forma, llegó personal de Medicina Forense para levantar el cadáver y llevarlo a la morgue capitalina, a la espera de su identificación.

De momento se desconoce el paradero de los victimarios y el móvil del hecho.

Investigan vínculo entre la muerte de repostera y el asesinato de su esposo y sobrino

Matan a joven en El Carrizal

Por otro lado, en la noche del pasado domingo -28 de septiembre- en la colonia El Carrizal de Comayagüela un joven de 24 años de edad fue asesinado de un balazo en su cráneo.

La víctima fue Fernando José Matamoros Rodríguez, quien antes de ser asesinado, un grupo de individuos le propinaron una paliza.

Matamoros Rodríguez fue llevado hacia la estación de bomberos de El Carrizal con el fin de auxiliarlo y preservar su vida, pero cuando llegó al lugar ya no presentaba signos vitales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias