Encuentran a un hombre muerto en la entrada de la colonia Espíritu Santo de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- En la mañana de este lunes -29 de septiembre- en la entrada de la colonia Espíritu Santo en Comayagüela fue encontrado el cuerpo de un hombre. El cadáver de la víctima, la cual aún no ha sido identificada, fue abandonado en una acera del bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de la colonia capitalina. El sujeto vestía una camiseta celeste, jeans azul y zapatos blancos. Su cuerpo estaba semicubierto por la maleza.

El fallecido presentaba manchas de sangre en su rostro, y se presume que le habrían quitado la vida a punta de disparos. Los transeúntes, al percatarse del cadáver, llamaron a las autoridades para reportar el dantesco hallazgo. Hasta el sector se trasladaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las indagaciones de esta muerte violenta. De igual forma, llegó personal de Medicina Forense para levantar el cadáver y llevarlo a la morgue capitalina, a la espera de su identificación. De momento se desconoce el paradero de los victimarios y el móvil del hecho.

