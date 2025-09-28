Un policía muerto y otro desaparecido deja emboscada en Colón; exigen su pronta liberación

Colón, Honduras.- La tarde de este domingo -28 de septiembre- se registró un fuerte ataque armado que dejó como resultado un policía muerto y otro desaparecido en el departamento de Colón, según confirmaron las autoridades policiales.
El hecho ocurrió cuando los miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando sus labores de revisión en la zona, donde un grupo de hombres armados comenzó un enfrentamiento.
En medio del ataque resultó herida una agente femenina, quien ya se encuentra bajo atención médica, mientras que otro perdió la vida en el lugar tras ser impactado por una de las balas.
De igual forma, se informó que otro de los agentes desapareció en medio de la balacera, por lo que se desconoce su paradero.
Aunque las autoridades no confirmaron si el agente fue privado de libertad, exigieron su inmediata liberación y responsabilizan directamente a esta estructura criminal.
#ÚLTIMAHORA ¡CONDENAMOS VIL EMBOSCADA EN COLÓN!— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) September 28, 2025
Uno de nuestros policías ha fallecido mientras que otro se encuentra desaparecido.
Exigimos la liberación de nuestro compañero.@hegusave @MartinezMadrid_ pic.twitter.com/DAwWY7Ocgi
Autoridades policiales hondureñas, a través de su cuenta de X, condenaron la agresión al agente Ávila, expresando su indignación ante lo ocurrido. “Condenamos la vil emboscada en Colón. Uno de nuestros policías ha fallecido, mientras que otro se encuentra desaparecido. Exigimos la liberación de nuestro compañero”, manifestaron.
Agregaron: "Un miembro de la 109 Promoción del Instituto Técnico Policial perdió heroicamente la vida en el cumplimiento de su deber. La Dirección de Bienestar Social mantiene comunicación directa con su familia a fin de brindar el apoyo institucional correspondiente", detalló la institución de seguridad
Tras el enfrentamiento se desplegó un fuerte operativo policial en los diferentes sectores de Colón para ampliar la búsqueda y poder encontrar al agente y dar con los responsables de este crimen.