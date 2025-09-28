  1. Inicio
  2. · Sucesos

Un policía muerto y otro desaparecido deja emboscada en Colón; exigen su pronta liberación

A través de su cuenta de X, autoridades policiales confirmaron que uno de los policías falleció, mientras que otro se encuentra desaparecido; una agente resultó herida

  • 28 de septiembre de 2025 a las 15:40

Colón, Honduras.- La tarde de este domingo -28 de septiembre- se registró un fuerte ataque armado que dejó como resultado un policía muerto y otro desaparecido en el departamento de Colón, según confirmaron las autoridades policiales.

El hecho ocurrió cuando los miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando sus labores de revisión en la zona, donde un grupo de hombres armados comenzó un enfrentamiento.

En medio del ataque resultó herida una agente femenina, quien ya se encuentra bajo atención médica, mientras que otro perdió la vida en el lugar tras ser impactado por una de las balas.

Muerto y con las manos atadas hallan a hombre en SPS; otra víctima logró escapar

De igual forma, se informó que otro de los agentes desapareció en medio de la balacera, por lo que se desconoce su paradero.

Aunque las autoridades no confirmaron si el agente fue privado de libertad, exigieron su inmediata liberación y responsabilizan directamente a esta estructura criminal.

Autoridades policiales hondureñas, a través de su cuenta de X, condenaron la agresión al agente Ávila, expresando su indignación ante lo ocurrido. “Condenamos la vil emboscada en Colón. Uno de nuestros policías ha fallecido, mientras que otro se encuentra desaparecido. Exigimos la liberación de nuestro compañero”, manifestaron.

José Torres murió atrapado en su carro que cayó a un crique: momento en que sacan su cuerpo

Agregaron: "Un miembro de la 109 Promoción del Instituto Técnico Policial perdió heroicamente la vida en el cumplimiento de su deber. La Dirección de Bienestar Social mantiene comunicación directa con su familia a fin de brindar el apoyo institucional correspondiente", detalló la institución de seguridad

Tras el enfrentamiento se desplegó un fuerte operativo policial en los diferentes sectores de Colón para ampliar la búsqueda y poder encontrar al agente y dar con los responsables de este crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias