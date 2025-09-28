Un policía muerto y otro desaparecido deja emboscada en Colón; exigen su pronta liberación

Colón, Honduras.- La tarde de este domingo -28 de septiembre- se registró un fuerte ataque armado que dejó como resultado un policía muerto y otro desaparecido en el departamento de Colón, según confirmaron las autoridades policiales.

El hecho ocurrió cuando los miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando sus labores de revisión en la zona, donde un grupo de hombres armados comenzó un enfrentamiento.

En medio del ataque resultó herida una agente femenina, quien ya se encuentra bajo atención médica, mientras que otro perdió la vida en el lugar tras ser impactado por una de las balas.