Cae guardia que mató a su compañero de trabajo tras acalorada discusión en Cofradía

Según las informaciones, los celadores estaban bajo los efectos del alcohol cuando iniciaron una discusión que terminó en el homicidio de uno de ellos

  • 29 de septiembre de 2025 a las 10:01
Lucinio Fernández Chávez, de 60 años de edad, fue capturado por la muerte de su compañero de trabajo.

Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un guardia de seguridad señalado como responsable de la muerte de un compañero de trabajo en el sector de Cofradía.

La víctima fue identificada como Ricardo Inestroza, de 74 años, mientras que el presunto homicida responde al nombre de Lucinio Fernández Chávez, de 60 años.

El hecho ocurrió la medianoche del sábado en la residencial San Jerónimo, tras una riña entre ambos celadores que, de acuerdo con investigaciones preliminares, se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Durante el altercado, Inestroza recibió varios impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte de forma inmediata.

Tras el crimen, vecinos del sector alertaron a las autoridades y personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, que quedó tendido cerca de la residencial, para trasladarlo posteriormente a la morgue sampedrana.

Por su parte, elementos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de búsqueda que permitió la captura de Fernández, quien fue remitido a la Fiscalía.

