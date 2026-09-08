Hallan muerto a joven que estuvo desaparecido en el municipio de Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.- Un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 06 de septiembre fue encontrado sin vida este lunes 7 en las riveras del río Sulaco, en las cercanías del municipio de Victoria, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada como José Mártir Martínez Elvir, residente y originario de la comunidad de Las Tunas, en el municipio de Sulaco.
Según el relato de familiares y vecinos, el joven había viajado el pasado sábado 5 hasta la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de San José del Potrero, donde participó musicalizando una tardeada bailable.
Martínez Elvir tenía previsto regresar a su vivienda el domingo, sin embargo, nunca llegó, situación que alarmó a sus familiares, quienes iniciaron su búsqueda al desconocer su paradero.
De acuerdo con la información preliminar, durante la madrugada del domingo, el joven habría abordado una camioneta de color negro, siendo esta una de las últimas veces que fue visto antes de desaparecer.
Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero hasta que recibieron la lamentable noticia de que había sido localizado sin vida en las cercanías del río Sulaco.
Hasta el momento, se desconoce el móvil y las circunstancias exactas en las que ocurrió su muerte, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones para esclarecer el caso.
José Martínez laboraba para una empresa de cable de la localidad y era conocido entre los habitantes de su comunidad por ser un joven trabajador. Además, contaba con una pequeña discomóvil, mediante la cual ofrecía servicios de música para tardeadas y eventos bailables en diferentes comunidades de la zona.
El hallazgo ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos de Las Tunas y otras comunidades del municipio de Sulaco, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer este nuevo hecho violento registrado en el departamento de Yoro.