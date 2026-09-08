Hallan muerto a joven que estuvo desaparecido en el municipio de Victoria, Yoro

Yoro, Honduras.- Un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 06 de septiembre fue encontrado sin vida este lunes 7 en las riveras del río Sulaco, en las cercanías del municipio de Victoria, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como José Mártir Martínez Elvir, residente y originario de la comunidad de Las Tunas, en el municipio de Sulaco.

Según el relato de familiares y vecinos, el joven había viajado el pasado sábado 5 hasta la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de San José del Potrero, donde participó musicalizando una tardeada bailable.

Martínez Elvir tenía previsto regresar a su vivienda el domingo, sin embargo, nunca llegó, situación que alarmó a sus familiares, quienes iniciaron su búsqueda al desconocer su paradero.