Hallan muerto a anciano que estuvo desaparecido en Namasigüe, Choluteca

Namasigüe, Choluteca.- Este lunes 7 de septiembre, en un potrero fue hallado muerto un anciano de la cuarta edad, quien estuvo desaparecido por varios días en el municipio de Namasigüe en el departamento de Choluteca. El fallecido fue identificado como Quintín Cruz, de unos 86 años de edad, quien fue localizado por otro ciudadano en el sector de Santa Isabel. El cuerpo del adulto mayor ya estaba en estado de descomposición.

Humberto Herrera Escoto, quien encontró a Cruz, narró a Choluvisión que encontró al hombre a eso de las 11 de la mañana, resaltando que este padecía de problemas de salud mental. El ciudadano atribuyó que el deceso de Cruz pudo derivarse de un golpe de calor por las altas temperaturas que experimenta el municipio.

Joel Zepeda Marcía, vecino de la aldea de San Agustín, indicó que el adulto mayor fue por última vez el pasado jueves 3 de septiembre. Recordó que en esa ocasión lo observó portando una pequeña carga de leña consigo. "La yerna le dijo que no se fuera, pero nosotros a esa edad somos tenaces. A ese hombre no lo íbamos a hallar sentado o acostado (...) posiblemente él ya tenía esos días de andar con esa psicosis", mencionó.