“Me pidieron L50 mil para liberarlo”: Madre llora la muerte de su hijo secuestrado

San Pedro Sula, Cortés.- La angustia de una familia terminó en tragedia luego de que Elmer Neptalí Sánchez, de 25 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado lunes 24 de agosto, fuera encontrado sin vida en la morgue de San Pedro Sula.

El joven, originario de la aldea Plan Grande, en el municipio de Concepción, Copán, había sido visto por última vez en el parque de Ocotepeque, situación que generó preocupación entre sus familiares, quienes posteriormente recibieron una llamada en la que les informaron sobre su presunto secuestro.

Según relató Miriam Yolanda Sánchez, madre de la víctima, los supuestos secuestradores exigían 50 mil lempiras a cambio de liberar al joven, pero la familia manifestó que no contaba con esa cantidad de dinero.

Ante la respuesta de los familiares, los desconocidos les habrían exigido conseguir el dinero “de cualquier manera”, mientras la familia permanecía con la esperanza de recuperar con vida a Neptalí.