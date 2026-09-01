Al menos tres heridos deja ataque armado en el barrio Suyapa de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Tres personas resultaron heridas en un ataque armado registrado la noche del lunes-31 de agosto- en el barrio Suyapa de Choluteca, zona sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen María Izaguirre, su hijo Eric Aguilera y el joven Óscar Josué Zavala, quienes recibieron atención médica tras el hecho violento.

De acuerdo con la información de Metro tv y Radio Metro Choluteca, las tres personas se encontraban en una de las calles del sector cuando fueron sorprendidas por hombres armados.