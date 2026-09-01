Al menos tres heridos deja ataque armado en el barrio Suyapa de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Tres personas resultaron heridas en un ataque armado registrado la noche del lunes-31 de agosto- en el barrio Suyapa de Choluteca, zona sur de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Carmen María Izaguirre, su hijo Eric Aguilera y el joven Óscar Josué Zavala, quienes recibieron atención médica tras el hecho violento.
De acuerdo con la información de Metro tv y Radio Metro Choluteca, las tres personas se encontraban en una de las calles del sector cuando fueron sorprendidas por hombres armados.
Los atacantes dispararon contra las víctimas sin mediar palabra y posteriormente huyeron del lugar, sin lograr ser identificados.
Tras el ataque, Carmen María Izaguirre, Eric Aguilera y Óscar Josué Zavala fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital General del Sur (HGS).
Los tres ingresaron a la sala de urgencias del centro asistencial con heridas de consideración y permanecen bajo atención médica especializada. El estado de salud de los heridos se mantiene bajo pronóstico reservado.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron al lugar y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
Las autoridades investigan el hecho para identificar a los responsables y determinar el motivo por el que las tres personas fueron atacadas a balazos.