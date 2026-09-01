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Al menos tres heridos deja ataque armado en el barrio Suyapa de Choluteca

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General del Sur, donde reciben atención médica por las heridas sufridas durante el ataque armado

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 06:58
Al menos tres heridos deja ataque armado en el barrio Suyapa de Choluteca

Una madre, su hijo y otra persona resultaron heridas tras un ataque a balazos en el barrio Suyapa de Choluteca.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.- Tres personas resultaron heridas en un ataque armado registrado la noche del lunes-31 de agosto- en el barrio Suyapa de Choluteca, zona sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen María Izaguirre, su hijo Eric Aguilera y el joven Óscar Josué Zavala, quienes recibieron atención médica tras el hecho violento.

De acuerdo con la información de Metro tv y Radio Metro Choluteca, las tres personas se encontraban en una de las calles del sector cuando fueron sorprendidas por hombres armados.

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Los atacantes dispararon contra las víctimas sin mediar palabra y posteriormente huyeron del lugar, sin lograr ser identificados.

Tras el ataque, Carmen María Izaguirre, Eric Aguilera y Óscar Josué Zavala fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital General del Sur (HGS).

Los tres ingresaron a la sala de urgencias del centro asistencial con heridas de consideración y permanecen bajo atención médica especializada. El estado de salud de los heridos se mantiene bajo pronóstico reservado.

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Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron al lugar y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan el hecho para identificar a los responsables y determinar el motivo por el que las tres personas fueron atacadas a balazos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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