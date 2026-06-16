Anciana de 95 años fallece carbonizada al tomar fuego su casa en El Porvenir

Francisco Morazán, Honduras.- Una anciana de 95 años de edad murió luego que su casa tomara fuego de manera repentina, en el municipio de El Porvenir, al norte del departamento de Francisco Morazán.

El hecho ocurrió la madrugada de este martes, alrededor de las 12:40 de la mañana, en el barrio Alto Pino, de ese municipio, cuando el pequeño inmueble en el que la mujer de avanzada edad habitaba, tomó fuego.

La fallecida respondía en vida al nombre de Sebastiana Cruz Girón, originaria de ese término municipal.

Los vecinos del barrio Alto Pino intentaron auxiliar a doña Sebastiana, pero cuando se enteraron de que la casa se estaba quemando, ya era demasiado tarde.