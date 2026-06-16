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Anciana de 95 años fallece carbonizada al tomar fuego su casa en El Porvenir

Se investiga si el incendio inició con la vela o candil utilizaba para alumbrar el pequeño cuarto en el que dormía por las noches

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 14:56
Anciana de 95 años fallece carbonizada al tomar fuego su casa en El Porvenir

La pequeña habitación en la que pernoctaba doña Sebastiana Cruz Girón, quedó hecha cenizas.

Foto: Cortesía/El Heraldo

Francisco Morazán, Honduras.- Una anciana de 95 años de edad murió luego que su casa tomara fuego de manera repentina, en el municipio de El Porvenir, al norte del departamento de Francisco Morazán.

El hecho ocurrió la madrugada de este martes, alrededor de las 12:40 de la mañana, en el barrio Alto Pino, de ese municipio, cuando el pequeño inmueble en el que la mujer de avanzada edad habitaba, tomó fuego.

La fallecida respondía en vida al nombre de Sebastiana Cruz Girón, originaria de ese término municipal.

Los vecinos del barrio Alto Pino intentaron auxiliar a doña Sebastiana, pero cuando se enteraron de que la casa se estaba quemando, ya era demasiado tarde.

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Cuando estos entraron a la vivienda, el cuarto donde ella dormía y los pocos enseres domésticos que tenía, así como la puerta de la habitación, ya se habían quemado.

Movilidad

La señora de 95 años se movilizaba mediante una silla de ruedas, ya que por su edad, se le imposibilitaba su normal desplazamiento. Al parecer vivía sola, sin embargo, este extremo no fue confirmado.

El cuerpo sin vida de doña Sebastiana Cruz fue entregado a sus familiares, en la propia escena de muerte. A priori se manejó que el incendio podría haberse originado por una vela o un candil que ella utilizaba para alumbrarse en horas de la noche; causa que deberá de ser investigado.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos, de la estación del municipio de Talanga, llegaron a eso de las 3:00 de la mañana, pero el fuego ya había sido extinguido por los moradores de Alto Pino.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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