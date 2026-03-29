Incendio en colonia Santa María deja un adulto mayor muerto y cuatro negocios destruidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio registrado en la colonia Santa María de Tegucigalpa dejó como saldo una persona de la tercera edad fallecida y al menos cuatro negocios destruidos, según reportes preliminares.
La víctima fue identificada como Orlando Dubón, un hombre muy conocido en el sector por ser propietario de una pulpería.
De acuerdo con la información, Dubón se encontraba en la parte alta de una de las viviendas alcanzadas por el fuego y, debido a problemas de salud en una de sus piernas, no logró escapar de las llamas.
El fallecimiento fue confirmado por autoridades del Cuerpo de Bomberos, así como por vecinos de la zona que conocían al ahora occiso.
Varios negocios de la zona resultaron en cenizas tras el incendio. Hasta el momento, no se han reportado más víctimas, sin embargo, las autoridades continúan realizando labores de enfriamiento.
Varias unidades del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando en el lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se propaguen a otras estructuras cercanas.
Las autoridades no han determinado las causas que originaron el siniestro, por lo que serán establecidas mediante las investigaciones correspondientes.