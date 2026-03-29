Incendio en colonia Santa María deja un adulto mayor muerto y cuatro negocios destruidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio registrado en la colonia Santa María de Tegucigalpa dejó como saldo una persona de la tercera edad fallecida y al menos cuatro negocios destruidos, según reportes preliminares.

La víctima fue identificada como Orlando Dubón, un hombre muy conocido en el sector por ser propietario de una pulpería.

De acuerdo con la información, Dubón se encontraba en la parte alta de una de las viviendas alcanzadas por el fuego y, debido a problemas de salud en una de sus piernas, no logró escapar de las llamas.