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Controlado a tiempo: bomberos evitan que incendio en mall de Comayagüela se expanda

Un incendio registrado la madrugada de este jueves en la bodega de una tienda del Mall Premier, en Comayagüela, fue controlado rápidamente por los bomberos.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:36
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Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron un incendio en la bodega de una tienda dentro de Mall Premier, en Comayagüela, que afortunadamente no dejó lesionados. Se investiga qué provocó el siniestro.
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Sistemas contra incendios del establecimiento contribuyeron a contener las llamas dentro de la bodega afectada.
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El siniestro se registró en horas de la madrugada, cuando el centro comercial permanecía cerrado al público.

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A pesar del incendio, no se reportaron personas heridas debido a que el local estaba sin personal.
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La rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a otros locales comerciales.
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Las llamas fueron confinadas al interior del comercio, evitando daños mayores en el centro comercial.
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Autoridades aún investigan las causas que originaron el incendio en el centro comercial.

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El incidente no escaló a una emergencia de gran magnitud gracias a la respuesta oportuna que se extendió hasta horas de la mañana.

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Bomberos realizaron labores de enfriamiento tras sofocar el fuego en el establecimiento afectado.

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El control del incendio evitó pérdidas mayores y garantizó la seguridad de otros negocios en el lugar.
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