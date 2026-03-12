Al menos siete hectáreas de bosque amenazadas por incendio en El Chimbo y El Hatillo

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio forestal se propaga este jueves -12 de marzo- desde el sector de El Chimbo hacia zonas boscosas y algunas residencias de El Hatillo , en el Distrito Central.

Sergio Madrid, mayor del Cuerpo de Bomberos, explicó a EL HERALDO que, hasta el momento, el siniestro no ha sido controlado en su totalidad. Las autoridades estiman que más de siete hectáreas de bosque podrían resultar afectadas.

Además, el oficial reveló que durante la última semana se han registrado más de 35 incendios en zacateras en Tegucigalpa, situación que ha encendido las alertas entre las autoridades y los cuerpos de seguridad.

"Con las altas temperaturas en Tegucigalpa ahorita hemos tenido más de 35 incendios de zacateras en lo que va del fin de semana", apuntó.

Ante el aumento de estos incidentes, la institución hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención durante la temporada seca en la capital.

“Hacemos un llamado a la prevención, principalmente a las personas que observen a alguien quemando basura o zacateras en solares baldíos, para evitar la propagación de incendios forestales”, agregó Sergio Madrid.