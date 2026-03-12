Al menos siete hectáreas de bosque amenazadas por incendio en El Chimbo y El Hatillo

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio forestal se propaga este jueves -12 de marzo- desde el sector de El Chimbo hacia zonas boscosas y algunas residencias de El Hatillo, en el Distrito Central.
Sergio Madrid, mayor del Cuerpo de Bomberos, explicó a EL HERALDO que, hasta el momento, el siniestro no ha sido controlado en su totalidad. Las autoridades estiman que más de siete hectáreas de bosque podrían resultar afectadas.
Además, el oficial reveló que durante la última semana se han registrado más de 35 incendios en zacateras en Tegucigalpa, situación que ha encendido las alertas entre las autoridades y los cuerpos de seguridad.
"Con las altas temperaturas en Tegucigalpa ahorita hemos tenido más de 35 incendios de zacateras en lo que va del fin de semana", apuntó.
Ante el aumento de estos incidentes, la institución hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención durante la temporada seca en la capital.
“Hacemos un llamado a la prevención, principalmente a las personas que observen a alguien quemando basura o zacateras en solares baldíos, para evitar la propagación de incendios forestales”, agregó Sergio Madrid.
Incidencias
Año tras año, los incendio forestales destruyen la flora, fauna y naturaleza de cientos de hectáreas en el Distrito Central.
Datos del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) apuntan que se registraron 19 incendios forestales en Tegucigalpa y Comayagüela hasta marzo de 2026.
Ante esas cifras, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Cuerpo de Bomberos y Sistema Nacional de Emergencias 911 explicaron que las áreas verdes y zacateras son los sectores más vulnerables ante la época de incendios en la capital.
Las autoridades reiteraron que ante las amenazas de incendios, denunciar es la mejor opción preventiva.
De acuerdo con el artículo 327 del Código Penal, este delito es penalizado con 5 a 8 años de prisión y multas de 200 a 500 días, sino se trata de áreas consideradas “importantes”.
En el caso de que las conductas anteriores fueran de considerable importancia; es decir, su nivel de protección, calidad de la zona o de la vegetación, la pena que deberán pagar es de 8 a 12 años.