Incendio consume alrededor de 30 vehículos en 'yonker' de Cerro Grande, en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio estructural consumió alrededor de 30 vehículos la tarde de este domingo -15 de marzo- en un 'yonker' (establecimiento dedicado a la compra, desmantelamiento y venta de repuestos usados para vehículos) ubicado en la colonia Cerro Grande, de Comayagüela
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a áreas cercanas.
De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró dentro de un predio donde se almacenaban automóviles en desuso. Las intensas llamas se propagaron rápidamente entre los vehículos debido a los materiales inflamables presentes en la zona.
Las unidades del Cuerpo de Bomberos trabajaron de inmediato en las labores de combate del incendio, logrando controlar el fuego tras varios minutos de trabajo continuo. Posteriormente, iniciaron las tareas de enfriamiento para evitar que se reavivaran las llamas.
Hasta el momento, las autoridades reportan que alrededor de 30 vehículos fueron consumidos por el fuego dentro del establecimiento. No se ha informado sobre personas lesionadas a causa del incidente.
Actualmente, los bomberos permanecen en el lugar realizando labores de remoción de escombros y verificación de puntos calientes dentro del área afectada para asegurar la zona.
Las autoridades también indicaron que se realizarán las inspecciones correspondientes para determinar el origen del incendio. Por ahora, la causa del siniestro continúa siendo desconocida.