Incendio consume alrededor de 30 vehículos en 'yonker' de Cerro Grande, en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio estructural consumió alrededor de 30 vehículos la tarde de este domingo -15 de marzo- en un 'yonker' (establecimiento dedicado a la compra, desmantelamiento y venta de repuestos usados para vehículos) ubicado en la colonia Cerro Grande, de Comayagüela

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a áreas cercanas.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró dentro de un predio donde se almacenaban automóviles en desuso. Las intensas llamas se propagaron rápidamente entre los vehículos debido a los materiales inflamables presentes en la zona.