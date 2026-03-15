Hombre muere cuando era trasladado al Hospital Escuela tras caerle una máquina en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que realizaban el auxilio de trasbordo de un carro particular hacia una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, los paramédicos les notificó que su familiar ya estaba sin signos vitales.

Ocurrió hace algunas horas, al sur de la capital, cuando Javier era trasladado desde el municipio de Sabanagrande, en Francisco Morazán, hacia el Hospital Escuela (HE), con el objetivo de que recibiera atención médica y poder salvarle la vida.

Aproximadamente a un kilómetro de la estación policial de Loarque, se realizó el trasbordo hacia el vehículo de rescate, pero al tomarle sus signos vitales, el paramédico les notificó que ya había fallecido.