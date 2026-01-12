  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur

Un hombre de 83 años resultó involucrado en un accidente de tránsito en la colonia Loarque, luego de quedarse dormido mientras conducía

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:18
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
1 de 10

En la salida al sur de la capital, específicamente en la colonia Loarque, un adulto mayor resultó involucrado en un accidente de tránsito luego de impactar su vehículo contra un camión que se encontraba estacionado en la vía.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
2 de 10

El afectado fue identificado como Fausto Perdomo, de 83 años de edad, quien conducía solo al momento del percance, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
3 de 10

De acuerdo con el propio Perdomo, el accidente ocurrió cuando se quedó dormido mientras manejaba. “Me dormí. Cerré la vista y cuando me acordé me estrellé”, relató el octogenario tras ser atendido en el lugar.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
4 de 10

El conductor explicó que no se percató de lo sucedido, sino hasta que fue auxiliado. “Yo hasta que me bajaron del carro fue que miré el camión y me di cuenta de que me estrellé, pero no me di cuenta”, expresó.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
5 de 10

Perdomo detalló que venía de realizar un largo recorrido desde el municipio de Pespire y se dirigía hacia la colonia Las Vegas del Country, zona donde reside, lo que habría provocado el cansancio que derivó en el accidente.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
6 de 10

Tras el impacto, paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 se desplazaron rápidamente hasta el sitio para brindarle atención prehospitalaria al adulto mayor.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
7 de 10

Según indicó el conductor, el personal de la ambulancia lo atendió de inmediato y le colocó vendajes como medida preventiva. “La ambulancia me atendió y me vendaron, me están cuidando muy bien”, manifestó.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
8 de 10

“La ambulancia me atendió y me vendaron, me están cuidando muy bien”, manifestó.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
9 de 10

El hombre agregó que permanecería bajo observación mientras esperaba la llegada de sus hijos, quienes se encargarían de trasladarlo posteriormente.

 Foto: Alex Pérez
Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur
10 de 10

A pesar de la colisión, se informó que el camión involucrado se encontraba estacionado y no hubo otros vehículos ni personas afectadas en el incidente.

 Foto: Alex Pérez
Cargar más fotos