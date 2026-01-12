Se quedó dormido y se estrelló: adulto mayor sufre accidente en la salida al sur

En la salida al sur de la capital, específicamente en la colonia Loarque, un adulto mayor resultó involucrado en un accidente de tránsito luego de impactar su vehículo contra un camión que se encontraba estacionado en la vía.
El afectado fue identificado como Fausto Perdomo, de 83 años de edad, quien conducía solo al momento del percance, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia.
De acuerdo con el propio Perdomo, el accidente ocurrió cuando se quedó dormido mientras manejaba. “Me dormí. Cerré la vista y cuando me acordé me estrellé”, relató el octogenario tras ser atendido en el lugar.
El conductor explicó que no se percató de lo sucedido, sino hasta que fue auxiliado. “Yo hasta que me bajaron del carro fue que miré el camión y me di cuenta de que me estrellé, pero no me di cuenta”, expresó.
Perdomo detalló que venía de realizar un largo recorrido desde el municipio de Pespire y se dirigía hacia la colonia Las Vegas del Country, zona donde reside, lo que habría provocado el cansancio que derivó en el accidente.
Tras el impacto, paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 se desplazaron rápidamente hasta el sitio para brindarle atención prehospitalaria al adulto mayor.
Según indicó el conductor, el personal de la ambulancia lo atendió de inmediato y le colocó vendajes como medida preventiva. “La ambulancia me atendió y me vendaron, me están cuidando muy bien”, manifestó.
“La ambulancia me atendió y me vendaron, me están cuidando muy bien”, manifestó.
El hombre agregó que permanecería bajo observación mientras esperaba la llegada de sus hijos, quienes se encargarían de trasladarlo posteriormente.
A pesar de la colisión, se informó que el camión involucrado se encontraba estacionado y no hubo otros vehículos ni personas afectadas en el incidente.