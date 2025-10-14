  1. Inicio
Hombre muere tras caer del techo de su casa en la Modesto Rodas; estaba tapando goteras

El hombre subió al techo de su casa para tapar una gotera que estaba afectando uno de los cuartos, cuando ocurrió la tragedia

  • 14 de octubre de 2025 a las 21:31
Una ambulancia de los bomberos llegó a la zona y confirmaron el fallecimiento del hombre.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre falleció la noche de este martes 14 de octubre luego de caer del techo de su casa en la colonia Modesto Rodas de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene entre 30 y 35 años de edad.

De manera preliminar se conoció que el hombre subió al techo de su casa para tapar una gotera que estaba afectando uno de los cuartos.

Aparentemente, perdió el equilibrio y cayó al piso, muriendo de manera instantánea por el golpe.

Hay una segunda hipótesis, pues su familia asegura que un cable de alta tensión estaba tocando el techo y que el hombre habría recibido una descarga eléctrica, aunque esto no ha sido confirmado.

Luego del incidente, los familiares llamaron al 911 para pedir una ambulancia, sin embargo, al llegar al lugar los paramédicos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

