Hombre muere tras caer del techo de su casa en la Modesto Rodas; estaba tapando goteras

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre falleció la noche de este martes 14 de octubre luego de caer del techo de su casa en la colonia Modesto Rodas de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que tiene entre 30 y 35 años de edad.

De manera preliminar se conoció que el hombre subió al techo de su casa para tapar una gotera que estaba afectando uno de los cuartos.