Asesinan a pareja y le dejan manta del "Cartel del Diablo" que dice “por sapos”

Yoro, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a inmediaciones de la comunidad de Limones, que conecta con el sector de Mogotes del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
El hallazgo del doble crimen se registró la tarde del lunes por personas que transitaban por el sector.
Los criminales dejaron sobre el cuerpo de las víctimas una manta en la que se podía leer: “Cartel del diablo”, “por sapos”.
Las personas que residen en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 para que llegaran los equipos policiales.
Los vecinos de la comunidad de Limones dijeron que no conocían a las personas fallecidas y se limitaron a decir que los cuerpos eran de un hombre y una mujer.
Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los fallecidos, ya que al momento del reconocimiento no les encontraron documentos personales
De acuerdo con versiones preliminares y registros difundidos en redes sociales, los cuerpos de la pareja presentaban signos de violencia.
Además, la manta tenía el nombre de los presuntos responsables: una estructura criminal identificada como “Cartel del diablo”.
En la imagen que se compartió en las redes sociales se puede ver a una mujer que viste pantalón negro y tenis blancos y a un hombre vestido con camisa roja, pantalón azul y zapatos negros.
Equipos de investigación de la Policía Nacional iniciaron las averiguaciones para identificar a los responsables del asesinato de la pareja y capturarlos para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.