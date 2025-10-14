Asesinan a pareja y le dejan manta del "Cartel del Diablo" que dice “por sapos”

Los criminales dejaron sobre el cuerpo de las víctimas una manta en la que se podía leer: “ Cartel del diablo ”, “ por sapos ”.

El hallazgo del doble crimen se registró la tarde del lunes por personas que transitaban por el sector.

Yoro, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a inmediaciones de la comunidad de Limones , que conecta con el sector de Mogotes del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

Las personas que residen en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 para que llegaran los equipos policiales.

Los vecinos de la comunidad de Limones dijeron que no conocían a las personas fallecidas y se limitaron a decir que los cuerpos eran de un hombre y una mujer.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los fallecidos, ya que al momento del reconocimiento no les encontraron documentos personales

De acuerdo con versiones preliminares y registros difundidos en redes sociales, los cuerpos de la pareja presentaban signos de violencia.

Además, la manta tenía el nombre de los presuntos responsables: una estructura criminal identificada como “Cartel del diablo”.

En la imagen que se compartió en las redes sociales se puede ver a una mujer que viste pantalón negro y tenis blancos y a un hombre vestido con camisa roja, pantalón azul y zapatos negros.

Equipos de investigación de la Policía Nacional iniciaron las averiguaciones para identificar a los responsables del asesinato de la pareja y capturarlos para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.