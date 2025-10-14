  1. Inicio
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto

Boca arriba y con los ojos semiabiertos quedó el joven que perdió la vida durante un enfrentamiento en Ciudad España, quien tenía tatuado en el pecho el número 18. Aquí los detalles

  • 14 de octubre de 2025 a las 17:10
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
1 de 10

Un joven murió en un intercambio de disparos entre la Policía y supuestos pandilleros en la colonia Ciudad España, en el valle de Amarateca, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Foto: Redes sosiciales
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
2 de 10

Además de la víctima mortal, las autoridades lograron detener a uno de los implicados en el enfrentamiento. Aquí los detalles de cómo ocurrieron los hechos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
3 de 10

Los individuos se conducían a bordo de un vehículo blanco, tipo turismo, marca Hyundai, el cual terminó con múltiples impactos de bala.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
4 de 10

La Policía Nacional persiguió a los sospechosos que se desplazaban en el carro por Ciudad España. Durante la persecución, los agentes perforaron los neumáticos del vehículo, impidiendo que lograran huir.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
5 de 10

La unidad de Inspecciones Oculares será la encargada de revisar el automóvil, que presenta varias perforaciones de bala, principalmente en el vidrio trasero.

 Foto: Redes sociales
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
6 de 10

Supuestamente, al momento en que la Policía perforó las llantas del vehículo, los implicados intentaron escapar corriendo, pero uno de ellos fue detenido y otro perdió la vida.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
7 de 10

La persona fallecida aún no ha sido identificada; sin embargo, por el tatuaje con el número 18 que llevaba en el pecho, se le supone miembro de la Pandilla 18, aunque serán las autoridades quienes confirmen este dato.

 Foto: Redes sociales
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
8 de 10

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el techo de una vivienda ubicada en la colonia Ciudad España. En medio del cruce de balas cayó boca arriba, con los ojos semiabiertos.

 Foto: Redes sociales
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
9 de 10

La víctima vestía un buzo negro con rayas blancas y una camisa de manga larga color gris. Por su apariencia, se estima que tenía entre 25 y 30 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto
10 de 10

Se desconoce cuántas heridas de bala recibió, aunque se logró observar una perforación en la parte izquierda del abdomen.

 Foto: Redes sociales
