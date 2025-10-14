Tenía el número 18 tatuado en el pecho: así fue la balacera en Ciudad España que dejó un muerto

Un joven murió en un intercambio de disparos entre la Policía y supuestos pandilleros en la colonia Ciudad España, en el valle de Amarateca, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
Además de la víctima mortal, las autoridades lograron detener a uno de los implicados en el enfrentamiento. Aquí los detalles de cómo ocurrieron los hechos.
Los individuos se conducían a bordo de un vehículo blanco, tipo turismo, marca Hyundai, el cual terminó con múltiples impactos de bala.
La Policía Nacional persiguió a los sospechosos que se desplazaban en el carro por Ciudad España. Durante la persecución, los agentes perforaron los neumáticos del vehículo, impidiendo que lograran huir.
La unidad de Inspecciones Oculares será la encargada de revisar el automóvil, que presenta varias perforaciones de bala, principalmente en el vidrio trasero.
Supuestamente, al momento en que la Policía perforó las llantas del vehículo, los implicados intentaron escapar corriendo, pero uno de ellos fue detenido y otro perdió la vida.
La persona fallecida aún no ha sido identificada; sin embargo, por el tatuaje con el número 18 que llevaba en el pecho, se le supone miembro de la Pandilla 18, aunque serán las autoridades quienes confirmen este dato.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre el techo de una vivienda ubicada en la colonia Ciudad España. En medio del cruce de balas cayó boca arriba, con los ojos semiabiertos.
La víctima vestía un buzo negro con rayas blancas y una camisa de manga larga color gris. Por su apariencia, se estima que tenía entre 25 y 30 años de edad.
Se desconoce cuántas heridas de bala recibió, aunque se logró observar una perforación en la parte izquierda del abdomen.