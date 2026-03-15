Supuesto líder de “La Kleivona” llega herido a la DPI y niega ser delincuente

Con el brazo vendado a causa de un "rozón" de bala que le fue propinado durante el operativo para capturarlo, llegó a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) Kleivin Emilson Orellana, supuesto líder de la banda criminal "La Kleivona". Aquí los detalles
Kleivin Emilson Orellana fue detenido en Los Bajos, municipio de Choloma, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. La Policía Nacional lo buscaba desde hace un tiempo.
El 11 de febrero de 2026, las autoridades actualizaron la lista de los 10 hondureños más buscados, siendo Kleivin uno de ellos. Por él se ofrecía una suma de 500 mil lempiras, por suponerlo responsable de liderar la estructura criminal denominada en su honor como “La Kleivona”, con la cual se habrían cometido varios delitos.
Este domingo 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo su captura en el operativo dirigido por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. En la intervención policial los agentes fueron recibidos por los criminales con una lluvia de balas, por lo que atendiendo los protocolos establecidos, los uniformados respondieron al ataque e hirieron a los antisociales, dejando herido a uno de ellos, quien posteriormente falleció.
Incluso, el mismo Kleivin Emilson Orellana resultó con una herida de bala en el brazo, por lo que llegó vendado y con algunas manchas de sangre a la DPI, desde donde fue trasladado a un centro médico después.
Cuando ingresaba a la DPI, el detenido negó ser un delincuente y se autodenominó miembro de una empresa campesina.
Al consultarle por ser uno de los más buscados, dijo: "Yo estaba firmando y me violaron los derechos", en alusión a que según él se presentaba a los juzgados para su proceso legal. Además, cuestionó la forma en la que se llevó a cabo el operativo policial, "no tienen que andar haciendo eso, hubieron como 12 muertos... llegaron y no avisaron".
"¿Cuál banda?", nosotros somos miembros de una empresa campesina. Yo no quiero problemas", aseguró.
Cabe mencionar que en septiembre de 2024 las autoridades realizaron allanamientos a propiedades vinculadas a Kleivin y a otros integrantes de la banda “La Kleivona". En ese entonces, todos ellos guardaban prisión en la cárcel de El Progreso, Yoro, por delitos como privación de la libertad y asociación para delinquir.
Durante el operativo se les decomisó un importante arsenal, entre el que se contabilizan ocho armas largas, 60 cargadores, cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.
Chalecos de diferentes modelos y armas largas de uso prohibido forman parte del decomiso.
Además de Kleivin Emilson Orellana se capturó a otras dos personas, cuyas identidades aún no han sido reveladas.