Supuesto líder de “La Kleivona” llega herido a la DPI y niega ser delincuente

Este domingo 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo su captura en el operativo dirigido por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. En la intervención policial los agentes fueron recibidos por los criminales con una lluvia de balas, por lo que atendiendo los protocolos establecidos, los uniformados respondieron al ataque e hirieron a los antisociales, dejando herido a uno de ellos, quien posteriormente falleció.