  1. Inicio
  2. · Sucesos

Se registra incendio en dos comedores del mercado Los Dolores de la capital

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro habría sido provocado por la explosión de un cilindro de gas; solo se reportaron daños materiales

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 11:40
Se registra incendio en dos comedores del mercado Los Dolores de la capital

Varios vendedores fueron desalojados de sus puestos mientras los bomberos realizaban labores para controlar el fuego.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este viernes -6 de marzo- se registró un incendio en dos puestos de venta de comida ubicados en el mercado Los Dolores, en la capital.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando vendedores evacuaron rápidamente la zona tras escuchar una explosión.

De manera preliminar se informó que todo ocurrió tras la explosión de un cilindro de gas, lo que provocó que dos de los locales tomaran fuego.

Voraz incendio deja sin hogar a cinco familias en la colonia Suazo Córdova

"La verdad fue un descuido normal que pasa en la cocina, que no debería de pasar, pero fue algo difícil. Gracias a Dios nadie salió lastimado. Es un esfuerzo de años, pero nos vamos a levantar", relató uno de los trabajadores del local.

Manifestó que el incendio no fue mayor gracias a que “lograron sacar los chimbos a tiempo. Solo los que estaban con fuego no pudimos sacarlos. Actuamos rápido la verdad”.

Alcaldía del DC refuerza monitoreo de puntos de calor para alertar sobre incendios forestales

Miembros de la Policía Nacional y de la Policía Municipal llegaron hasta el lugar para desalojar a las personas y evitar mayores daños, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos atendían la emergencia.

Ante la rápida acción, ninguna persona resultó herida y solo se registraron pérdidas materiales. Tras varios minutos de trabajo, los equipos de emergencia lograron sofocar completamente las llamas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias