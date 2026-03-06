Se registra incendio en dos comedores del mercado Los Dolores de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este viernes -6 de marzo- se registró un incendio en dos puestos de venta de comida ubicados en el mercado Los Dolores, en la capital.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando vendedores evacuaron rápidamente la zona tras escuchar una explosión.

De manera preliminar se informó que todo ocurrió tras la explosión de un cilindro de gas, lo que provocó que dos de los locales tomaran fuego.