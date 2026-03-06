Se registra incendio en dos comedores del mercado Los Dolores de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este viernes -6 de marzo- se registró un incendio en dos puestos de venta de comida ubicados en el mercado Los Dolores, en la capital.
El siniestro fue reportado alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando vendedores evacuaron rápidamente la zona tras escuchar una explosión.
De manera preliminar se informó que todo ocurrió tras la explosión de un cilindro de gas, lo que provocó que dos de los locales tomaran fuego.
"La verdad fue un descuido normal que pasa en la cocina, que no debería de pasar, pero fue algo difícil. Gracias a Dios nadie salió lastimado. Es un esfuerzo de años, pero nos vamos a levantar", relató uno de los trabajadores del local.
Manifestó que el incendio no fue mayor gracias a que “lograron sacar los chimbos a tiempo. Solo los que estaban con fuego no pudimos sacarlos. Actuamos rápido la verdad”.
Miembros de la Policía Nacional y de la Policía Municipal llegaron hasta el lugar para desalojar a las personas y evitar mayores daños, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos atendían la emergencia.
Ante la rápida acción, ninguna persona resultó herida y solo se registraron pérdidas materiales. Tras varios minutos de trabajo, los equipos de emergencia lograron sofocar completamente las llamas.