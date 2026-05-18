Anciano muere de un paro cardíaco cuando recogía envases en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Desde horas muy tempranas de este lunes -18 de mayo- don Dionisio López Cruz, salió de su casa con el objetivo que recoger envases reciclables y llevar unos cuantos lempiras para el sostén de su familia.

Él residía en las cercanías de la colonia Cerro Grande, y como de costumbre, con el permiso de la seguridad que vigila la zona cuatro de esa reconocida colonia capitalina, entró a sus pasajes para buscar latas y otros enváses plásticos, y hacer para el pan de cada día.

Tenía como media hora de haber entrado a la colonia, contó uno de los guardias, cuando de repente fueron avisados por uno de los vecinos del bloque 26, que una persona estaba inerte, tirada en uno de los callejones que conectan el bloque 26 con el 27.