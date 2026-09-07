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Niña de 5 años es encontrada sin vida en el río Chamelecón; estaba desaparecida

Equipos de rescate encontraron sin vida a una niña de cinco años que había sido reportada como desaparecida en la comunidad de Chalmeca, Copán

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 10:43
Niña de 5 años es encontrada sin vida en el río Chamelecón; estaba desaparecida

"Qué tristeza, como padre puedo decir que es un dolor enorme perder un hijo", es uno de los comentarios que se pueden leer en redes sociales tras la lamentable noticia.

 Foto: Cortesía redes sociales

Copán, Honduras.- La búsqueda de una niña de cinco años terminó en tragedia luego de que equipos de rescate localizaran su cuerpo sin vida en el río Chamelecón, comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, departamento de Copán.

La menor, identificada únicamente como Isabella, había sido reportada como desaparecida, situación que llevó a familiares y pobladores a recorrer diferentes sectores de la comunidad con la esperanza de localizarla con vida.

Sin embargo, las labores de búsqueda concluyeron con el hallazgo de la pequeña dentro del afluente. Según la información proporcionada, Isabella habría muerto ahogada en el río.

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Tras conocerse el desenlace, usuarios de redes sociales expresaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad a los familiares de la niña, mientras lamentaron que la búsqueda terminara con el fallecimiento de la menor.

Afiche compartido por la familia de Isabella horas previas a dar con el paradero de la menor.

Afiche compartido por la familia de Isabella horas previas a dar con el paradero de la menor.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

"Qué pesar, cuidemos a nuestros niños", "Qué tristeza, como padre puedo decir que es un dolor enorme perder un hijo" y "Descanse en paz su alma. Resignación cristiana a sus familiares. Dios les conceda paz y consuelo a sus padres", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Alerta nacional

Hasta agosto de 2026, 117 niñas y niños menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta en Honduras, de acuerdo con los datos reportados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), lo que se traduce a una muerte cada 43 horas y media.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez y directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó la situación como una emergencia y pidió fortalecer las acciones estatales destinadas a proteger la niñez.

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“Creemos que estamos en una situación de emergencia nacional respecto a la protección de la vida. Honduras es un país que cuenta con muchas leyes, con muchas políticas públicas, con programas, proyectos encaminados a la protección de los derechos humanos entre los niños y las niñas, pero en la vida real, no vemos resultados concretos”, aseguró Maradiaga.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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