Niña de 5 años es encontrada sin vida en el río Chamelecón; estaba desaparecida

Copán, Honduras.- La búsqueda de una niña de cinco años terminó en tragedia luego de que equipos de rescate localizaran su cuerpo sin vida en el río Chamelecón, comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, departamento de Copán. La menor, identificada únicamente como Isabella, había sido reportada como desaparecida, situación que llevó a familiares y pobladores a recorrer diferentes sectores de la comunidad con la esperanza de localizarla con vida. Sin embargo, las labores de búsqueda concluyeron con el hallazgo de la pequeña dentro del afluente. Según la información proporcionada, Isabella habría muerto ahogada en el río.

Tras conocerse el desenlace, usuarios de redes sociales expresaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad a los familiares de la niña, mientras lamentaron que la búsqueda terminara con el fallecimiento de la menor.



"Qué pesar, cuidemos a nuestros niños", "Qué tristeza, como padre puedo decir que es un dolor enorme perder un hijo" y "Descanse en paz su alma. Resignación cristiana a sus familiares. Dios les conceda paz y consuelo a sus padres", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.



Alerta nacional

Hasta agosto de 2026, 117 niñas y niños menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta en Honduras, de acuerdo con los datos reportados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), lo que se traduce a una muerte cada 43 horas y media. La coordinadora de la Defensoría de la Niñez y directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó la situación como una emergencia y pidió fortalecer las acciones estatales destinadas a proteger la niñez.