Trágico accidente en Juticalpa deja dos jovencitas muertas tras impactar con una rastra

Juticalpa, Olancho.- Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo 06 de septiembre en la carretera NR-15, a la altura de la comunidad de Los Pozos, en el municipio de Juticalpa, Olancho, luego de que la motocicleta en la que se transportaban impactara contra una rastra que se encontraba estacionada.

Las fallecidas fueron identificadas como Nayely Centeno Izaguirre de 17 años y Angélica Rubí Izaguirre de 16, ambas originarias de la comunidad de El Junquillo, en Juticalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el fuerte choque ocurrió cuando las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta y, por razones que aún deberán ser establecidas por las autoridades, terminaron colisionando contra el vehículo pesado.