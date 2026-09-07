Trágico accidente en Juticalpa deja dos jovencitas muertas tras impactar con una rastra

Juticalpa, Olancho.- Dos jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo 06 de septiembre en la carretera NR-15, a la altura de la comunidad de Los Pozos, en el municipio de Juticalpa, Olancho, luego de que la motocicleta en la que se transportaban impactara contra una rastra que se encontraba estacionada.
Las fallecidas fueron identificadas como Nayely Centeno Izaguirre de 17 años y Angélica Rubí Izaguirre de 16, ambas originarias de la comunidad de El Junquillo, en Juticalpa.
De acuerdo con la información preliminar, el fuerte choque ocurrió cuando las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta y, por razones que aún deberán ser establecidas por las autoridades, terminaron colisionando contra el vehículo pesado.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el incidente.
El accidente también provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el área, debido a las labores realizadas en la zona.
Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los conductores en las carreteras del departamento de Olancho, particularmente durante desplazamientos nocturnos.
Emergencia nacional
Más de 12,500 accidentes de tránsito fueron registrados a nivel nacional y 1,357 personas perdieron la vida, de acuerdo con datos proporcionados por el comisionado Lenin Morel, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). La cifra de fallecidos representó 20 víctimas más que en el mismo período del año anterior.
Dentro de las causas asociadas a los accidentes, la DNVT identificó dos conductas que continúan apareciendo de manera recurrente: el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol.
Durante el período analizado, las autoridades impusieron más de 15,000 sanciones a conductores que fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol.
Según Morel, 81 personas fueron remitidas por lesiones graves relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otras 40 fueron remitidas por homicidio imprudente.