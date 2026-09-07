Capturan a dos sospechosos del triple homicidio en aldea Roma, Jutiapa

Atlántida, Honduras.- En una rápida acción policial ejecutada este lunes -7 de septiembre-, las autoridades desarrollaron cuatro allanamientos simultáneos en los municipios de La Ceiba y El Porvenir, logrando la captura de una mujer y un hombre presuntamente vinculados a un triple homicidio.​ Entre las víctimas del hecho violento, registrado el pasado 3 de agosto en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, figuraba un ciudadano de nacionalidad estadounidense. Fueron identificados como Darwin Manuel Vásquez Matute, Irvin Noé Hernández Altamirano y Thomás Harris Bodden Martínez.

​Los operativos de inspección y registro se llevaron a cabo de manera coordinada en cuatro puntos estratégicos: Residencial El Doral, Satuyé y la colonia Ponce en La Ceiba, además de la aldea El Pino, ubicada en el municipio de El Porvenir, Atlántida. El triple crimen ocurrió la noche del lunes 3 de agosto, donden los hombres fueron acribillados a disparos en el interior de una villa o vivienda de alquiler vacacional (estilo Airbnb) ubicada en la colonia Garden, frente a la playa.

​Durante las acciones operativas, los agentes policiales lograron además el decomiso de un vehículo, el cual, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para el traslado de los sicarios al momento de perpetrar el crimen. ​"Tenemos a una mujer y un hombre capturados relacionados a la muerte de estas tres personas que murieron en aldea Roma. También se decomisó un vehículo que es donde se habrían transportado los sicarios al momento de esas muertes", confirmó el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).​