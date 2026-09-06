Exinspector de la Policía Nacional es capturado por estar acusado de violación

Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron al exinspector de la Policía Nacional Aunnel Emilio Flores Palma, por suponerlo responsable del delito de violación.
Un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC ejecutó la captura de Flores Palma, quien se desempeñó como jefe de la posta policial ubicada en la colonia San Miguel de la capital.
El arresto se ejecutó luego de que los agentes de la ATIC Regional Norte recibieran información sobre los movimientos del sospechoso y confirmaran que se desplazaba por diferentes lugares para evadir la justicia.
Tras las investigaciones realizadas, los equipos de la ATIC ubicaron a Flores Palma en una vivienda del municipio de Villa de San Francisco, en el departamento de Francisco Morazán.
Se dio a conocer que el exfuncionario policial ya había sido capturado el 10 de octubre de 2020, en el marco de la Operación "Octopus", acción dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
En dicho expediente investigativo figuró como imputado, junto a otras 14 personas, por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.
Además, a Flores Palma se le vinculó como parte de una estructura criminal liderada por Elvia Carina Fúnez García, que operaba distribuyendo droga en la colonia San Miguel de la capital, utilizando para ello a menores de edad, armas de fuego, intimidación y violencia.
En esa oportunidad, en el allanamiento correspondiente se incautaron 183 mil 350 lempiras en efectivo.
El proceso derivado de dicho caso fue citado a juicio oral y público el 13 de febrero de 2023.
Una vez requerido el expolicía será trasladado hasta los juzgados correspondientes de San Pedro Sula, Cortés, donde fue emitida la orden de captura vigente.
El Ministerio Público dio a conocer que continuarán las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.