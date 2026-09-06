Exinspector de la Policía Nacional es capturado por estar acusado de violación

Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron al exinspector de la Policía Nacional Aunnel Emilio Flores Palma, por suponerlo responsable del delito de violación. Un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC ejecutó la captura de Flores Palma, quien se desempeñó como jefe de la posta policial ubicada en la colonia San Miguel de la capital. El arresto se ejecutó luego de que los agentes de la ATIC Regional Norte recibieran información sobre los movimientos del sospechoso y confirmaran que se desplazaba por diferentes lugares para evadir la justicia.

Tras las investigaciones realizadas, los equipos de la ATIC ubicaron a Flores Palma en una vivienda del municipio de Villa de San Francisco, en el departamento de Francisco Morazán. Se dio a conocer que el exfuncionario policial ya había sido capturado el 10 de octubre de 2020, en el marco de la Operación "Octopus", acción dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).