Asesinan a dos hombres en Roatán; uno ya había sido víctima de un atentado

Roatán, Islas de la Bahía.- Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la noche del sábado 05 de septiembre en el sector de Sandy Bay, Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. Las víctimas, identificadas preliminarmente como Edil Álvarez y Russell Furtado, se encontraban en la entrada hacia el área de playa cuando fueron atacadas alrededor de las 8:10 de la noche. De acuerdo con el subjefe de la Policía, Roger Martínez, individuos que se movilizaban en motocicleta y que vestían pantalones tipo militar y chalecos antibalas con las siglas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron hasta el lugar, y sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra los dos hombres, causándoles la muerte.

Tras el ataque, elementos policiales acordonaron la escena para preservar las evidencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del doble homicidio, mientras personal de Medicina Forense y del Ministerio Público realizó el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a la morgue.

Paralelamente, se desplegaron operativos de saturación y patrullajes en puntos estratégicos de Roatán para dar con el paradero de los responsables del ataque.

Los investigadores esperan apoyarse en las cámaras de seguridad instaladas en la zona para obtener imágenes que permitan identificar a los hombres que participaron en el ataque.

Investigan posible vínculo con drogas

De acuerdo con información preliminar en poder de los equipos de investigación e inteligencia, una de las víctimas, identificada en el reporte policial como James Russell Gilbert, habría sido objeto anteriormente de un atentado relacionado con una supuesta venta de drogas. Asimismo, las autoridades indicaron que Gilbert figuraba como un objetivo de investigaciones policiales y que su vivienda habría sido allanada por supuestos delitos vinculados al tráfico de drogas y la tenencia o comercialización de armas de fuego.