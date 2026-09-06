Congreso Nacional estrecha vínculos parlamentarios con Chile

El encuentro estuvo encabezado por Paulina Núñez , presidenta del Senado de Chile , quien ofreció un recibimiento protocolario a la comitiva hondureña.

La delegación hondureña fue recibida en la sede del Senado de Chile por autoridades del Congreso de ese país como parte de una agenda orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas legislativas.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional hondureño estrechó sus relaciones parlamentarias bilaterales mediante una visita de alto nivel a la sede del Senado de Chile, en Santiago.

Durante los actos oficiales, los representantes del Congreso Nacional firmaron el Libro de Visitas Ilustres del Senado como muestra del acercamiento político e institucional entre Honduras y Chile.

"Dejamos constancia de nuestra visita con la firma del Libro de Visitas Ilustres, como símbolo de los lazos de amistad que unen a Honduras y Chile", indicó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

La comitiva legislativa que acompañó al titular del Parlamento estuvo integrada por una representación multipartidaria del Congreso Nacional, en la que figuraron los diputados nacionalistas Roy Cruz, Eder Mejía, Frank Allen y Kilvett Bertrand, junto a la congresista del Partido Liberal, Alejandra Vallecillo.

Durante la reunión interparlamentaria se sumó la participación del senador chileno Iván Flores, presidente de ParlAmericas, organismo que recientemente suscribió un convenio de cooperación institucional con el Congreso Nacional en Tegucigalpa.

El diálogo bilateral se enfocado en el intercambio de buenas prácticas legislativas y la adopción de modelos de fiscalización parlamentaria.

"América Latina cuenta en la actualidad con una nueva generación de líderes comprometidos con la defensa de las libertades y la democracia", sostuvo el presidente Zambrano al término del encuentro con la senadora Núñez.

Por su parte, las autoridades del Senado chileno valoraron la jornada como una plataforma efectiva para dinamizar la agenda parlamentaria común y robustecer los mecanismos de integración técnica y jurídica entre los poderes legislativos del continente.

De forma complementaria, el titular del Poder Legislativo sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el marco de las actividades de la cumbre internacional.

El diálogo entre ambas autoridades se centró en la necesidad de consolidar la estabilidad jurídica y la protección de las garantías ciudadanas como pilares para la atracción de inversiones.

"Coincidimos en la necesidad de fortalecer las instituciones, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana de nuestros países, como base indispensable para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos", reveló Zambrano.