Tomás Zambrano asegura en Chile que la izquierda no volverá a gobernar Honduras

La delegación hondureña en territorio chileno contó con la presencia de la designada presidencial, María Antonieta Mejía, además de una representación multipartidaria integrada por diputados del Congreso Nacional pertenecientes a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal , así como el alcalde de la capital.

Durante la cumbre internacional, que reunió a líderes parlamentarios y autoridades del continente junto a la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei , el titular del Legislativo expuso el proceso político hondureño como un referente de articulación institucional y defensa de la democracia en América Latina.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , participó como ponente en el V Encuentro Regional del Foro de Madrid desarrollado en Santiago de Chile.

"Honduras durante cuatro años se forjó una guerra, una lucha, y Honduras se convirtió en una tierra de libertadores contra el socialismo, libertadores que rompieron las cadenas de la izquierda. Y ahora que somos gobierno tenemos una gran responsabilidad de que nunca más regrese la izquierda a Honduras", aseveró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

En su disertación durante el panel dedicado a los triunfos de las fuerzas patriotas iberoamericanas, el parlamentario recordó que la clave para la transición democrática en el país radicó en la unidad de la oposición, la articulación con la sociedad civil, las iglesias, el sector productivo y los gremios obreros.

Asimismo, enfatizó que la constancia en la defensa de las instituciones permitió superar los episodios de confrontación e incertidumbre posterior al proceso electoral.

"Los régimen atacan, persiguen y el régimen de izquierda es peor que los cárteles de narcotráfico, porque a veces el delincuente, los cárteles, hasta ellos tienen códigos de honor y los de izquierda se meten hasta con lo más sagrado que es su familia, sus hijos, su esposa, y no respetan absolutamente ninguna regla", señaló Zambrano.

Respecto al panorama electoral del país, el titular de la cámara destacó el alto nivel de participación ciudadana registrado en los comicios generales de noviembre de 2025, en los cuales la ciudadanía otorgó un respaldo mayoritario del 81% a las opciones democráticas, distribuido entre un 41% para el Partido Nacional y un 40% para el Partido Liberal, reduciendo la presencia de los sectores de izquierda a un 19% del padrón electoral.

"Uno de los primeros consejos que escuchamos en el 2022 en Bogotá es que la oposición no se dividiera, que la oposición se mantuviera unida. Que fortalecieran la institucionalidad en el país, que le habláramos a la sociedad civil, a las iglesias, a los patronatos, a los obreros y al sector privado", recordó Zambrano.

El titular del Poder Legislativo argumentó que los partidos tradicionales y las fuerzas republicanas asumen ahora la responsabilidad histórica de brindar resultados concretos a la población para garantizar la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el bienestar social, evitando que el descontento popular abra espacio a proyectos populistas en la región.

"Hoy tenemos una ola azul, hoy tenemos vientos de libertad en toda América Latina y esos vientos de libertad para que la ola del cambio continúe van a depender de los hombres y mujeres que estamos al frente de nuestros países", sostuvo el presidente Zambrano.

El encuentro hemisférico abordó además temáticas de seguridad transnacional, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento institucional.

La agenda contó con las disertaciones del senador colombiano Enrique Gómez, la asambleísta ecuatoriana Diana Jácome, la legisladora peruana Norma Yarrow, junto a expertos en geopolítica de Estados Unidos y Chile.