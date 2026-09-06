Pequeños estudiantes llenan de fervor patrio las calles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- ​​Las banderas, tambores, música y presentaciones de los estudiantes marcaron los primeros desfiles patrios de 2026 en Tegucigalpa y Comayagüela, con la participación de niños de prebásica por el 205 aniversario de la independencia de Honduras. En sectores como el bulevar de las Fuerzas Armadas, la 21 de Febrero, Los Laureles, Nueva Era y San Francisco, los estudiantes participaron en los recorridos acompañados por sus docentes y familiares. Las actividades también se desarrollaron en puntos como el bulevar Los Próceres, Las Torres y la colonia Kennedy, además de otras zonas del centro de la capital.

Con sus uniformes, instrumentos musicales y presentaciones preparadas durante meses o semanas, los pequeños estudiantes protagonizaron una jornada marcada por la música, el entusiasmo y las muestras de talento. Para algunos centros educativos, la participación en los desfiles implicó varios meses de preparación. Martha Gálvez, directora del Centro Educativo Evangélico Hosanna, destacó el trabajo realizado por estudiantes, docentes y padres de familia para preparar la presentación. “Nos preparamos cerca de cuatro meses con todo el equipo de nuestro Centro Educativo Evangélico Hosanna, un equipo que se destaca justamente por el orden, la disciplina, el compromiso, el honor y la entrega para estos desfiles patrios", afirmó. Además, expresó sentirse muy contentos, "muy orgullosos de ver a nuestros estudiantes justamente, participando desde edades tan tempranas como lo que es el nivel de pre-básica. Así que, orgullosos hoy de estar aquí celebrando el cumpleaños de la patria en su 205 aniversario”. La directora explicó además que este año la participación en los desfiles fue voluntaria y que los padres de familia y estudiantes decidieron sumarse a las actividades. “Este año la Secretaría de Educación determinó que esto fuera de manera voluntaria. Al ser de manera voluntaria, pues tenemos aquí la participación de los padres de familia y de los estudiantes bajo esa misma consigna de voluntariado. Los jóvenes del trabajo educativo social se han sumado también como parte de lo que es su proyecto educativo”. Para Gálvez, mantener estas actividades también permite acercar a las nuevas generaciones a la historia nacional. “No debemos de quitarle el fervor a esta fecha para nosotros, porque esta es la historia, esta es la historia que heredamos. Cuando nosotros ignoramos la historia, estamos destinados a repetir los mismos errores. Así que, seguir reactivando la historia”.

Los pequeños también ponen ritmo