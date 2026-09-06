Dos hombres pierden la vida al ceder antena de radio en la que trabajaban en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de manera accidental, cuando trabajaban en una antena de radio y se desplomó en horas de la mañana de este domingo en el barrio Lourdes de Comayagua, zona central de Honduras. Los fallecidos fueron identificados como: Edwin Mendoza de 35 años de edad y Wilmer Velásquez de 50 años.

Personas que residen en el sector realizaron una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) por lo que de inmediato se trasladaron socorristas del Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar al lugar constataron la caída de una estructura metálica, utilizada como antena de radio, de considerable altura. Se informó que las víctimas realizaban trabajos en la parte superior de la estructura cuando la misma comenzó a ceder. Los dos trabajadores intentaron descender, pero no lo pudieron lograr y cayeron junto a la estructura sobre el techo de una vivienda desde una altura considerable.