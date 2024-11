Muere hombre cuando cambiaba techo de una glorieta en Infop de Tegucigalpa

3

Una ambulancia llegó al lugar minutos después del accidente, pero los paramédicos, tras realizar las pruebas correspondientes, lo declararon muerto. Según el informe preliminar, falleció por asfixia tras fracturarse la tráquea.

El joven era empleado de una empresa externa al Infop, que realizaba trabajos en los techos de la glorieta desde hace varios días. Este viernes, Fabricio Argeñal llegó a realizar el cambio del último techo.

La Policía Nacional se presentó en el lugar y notificó al personal de Medicina Forense, quien realizó el levantamiento conforme a la ley para trasladar el cuerpo a la morgue del Ministerio Público, donde se determinarán las causas precisas de su muerte.

Hasta las 11:00 de la mañana no se había presentado ningún familiar del fallecido. Sin embargo, los compañeros de la empresa donde laboraba estuvieron presentes en el lugar.

Varios de ellos explicaron que conocían a Walter Fabricio Argeñal desde pequeños, ya que eran primos y familiares. Según relataron, Walter deja un hijo de aproximadamente 12 a 14 años, con quien vivía solo.

“Yo fui a traer unos tornillos y cuando miré, él se estaba cayendo. Me acerqué y lo primero que me dijo fue: ‘Dame agua’. Cuando se la iba a dar, expulsó sangre por la boca y la nariz, y murió. No tenemos el valor de avisarle a la familia que él murió”, expresó uno de sus compañeros y pariente.