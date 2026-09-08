Niño de 5 años muere tras presentar fuerte dolor abdominal en Guaimaca

Francisco Morazán, Honduras.- “Me duele la pancita”, fueron las palabras del pequeño José Isidro Velásquez Ártica, de 5 años, quien murió luego de presentar un fuerte dolor abdominal en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Según el relato proporcionado por sus familiares, el menor comenzó a quejarse de dolor en el estómago días antes. Inicialmente, sus familiares intentaron aliviar el malestar mediante remedios caseros antes de que su estado de salud empeorara. Posteriormente, el pequeño se quedó dormido, según el relato familiar.

Horas después, el estado de salud del niño se complicó, por lo que sus padres decidieron trasladarlo al Hospital Bautista de Guaimaca para recibir atención médica. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por los familiares,Velásquez Ártica murió cuando ingresaba al centro asistencial.

Tras el fallecimiento, el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue capitalina para realizar los estudios correspondientes para establecer de manera oficial la causa de la muerte del menor. Hasta el momento, los datos proporcionados no establecen cuál fue la enfermedad o condición médica que provocó el fallecimiento de Isidro Ártica.

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