Motociclista choca contra un vehículo mientras realizaba “piques” en bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista protagonizó un fuerte accidente de tránsito luego de impactar contra la parte trasera de un vehículo pickup en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que el conductor de la motocicleta circula a alta velocidad antes de perder la posibilidad de frenar y chocar violentamente contra el automotor que se desplazaba delante de él. De acuerdo con las imágenes, el motociclista aparentemente participaba en carreras clandestinas o “piques”, una práctica que ha generado preocupación debido al riesgo que representa para quienes participan y para los demás conductores que circulan por las vías públicas.

Tras el fuerte impacto, el joven salió proyectado de la motocicleta, mientras que el vehículo sufrió daños en su parte trasera. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el estado de salud del conductor de la motocicleta ni la gravedad de las lesiones que habría sufrido como consecuencia del impacto.

Antecedentes

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el peligro de realizar carreras clandestinas en vías públicas, especialmente en zonas donde circulan constantemente vehículos, motociclistas y peatones. En años anteriores, se han documentado concentraciones de motociclistas y vehículos realizando carreras de velocidad en las inmediaciones de la UNAH. Incluso, en mayo de 2025 se reportó la muerte de un adolescente de 16 años durante un accidente relacionado con carreras ilegales de motocicletas en el mismo bulevar.