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Capturan a joven acusado de vandalizar una patrulla policial en Opatoro, La Paz

El detenido habría realizado varios garabatos con pintura en aerosol de distintos colores sobre la patrulla identificada con el número RPM-222

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 21:50
Capturan a joven acusado de vandalizar una patrulla policial en Opatoro, La Paz

El detenido es originario y residente del barrio Candelaria, en el mismo municipio de Opatoro.

 Foto: Cortesía

La Paz, Honduras.-Un joven de 21 años fue capturado por miembros de la Unidad Departamental de Prevención número 12 (UDEP-12), acusado de ocasionar daños a una patrulla policial mediante actos de vandalismo en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe policial, el detenido habría realizado varios garabatos con pintura en aerosol de distintos colores sobre la patrulla identificada con el número RPM-222.

El hecho ocurrió en el municipio de Opatoro y los daños fueron cometidos en perjuicio de los bienes del Estado de Honduras.

El detenido es originario y residente del barrio Candelaria, en el mismo municipio de Opatoro.

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Esta es la patrulla identificada con el número RPM-222 que fue vandalizada.

Esta es la patrulla identificada con el número RPM-222 que fue vandalizada.

 (Foto: Cortesía)

Las autoridades informaron que el joven ya contaba con antecedentes, pues el 29 de marzo de 2025 fue detenido por el presunto delito de tráfico de drogas.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal establecido.

La Policía Nacional no detalló, por el momento, las circunstancias en las que el joven habría cometido los daños ni el monto de las pérdidas ocasionadas a la unidad policial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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