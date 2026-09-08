Capturan a joven acusado de vandalizar una patrulla policial en Opatoro, La Paz

La Paz, Honduras.-Un joven de 21 años fue capturado por miembros de la Unidad Departamental de Prevención número 12 (UDEP-12), acusado de ocasionar daños a una patrulla policial mediante actos de vandalismo en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe policial, el detenido habría realizado varios garabatos con pintura en aerosol de distintos colores sobre la patrulla identificada con el número RPM-222.

El hecho ocurrió en el municipio de Opatoro y los daños fueron cometidos en perjuicio de los bienes del Estado de Honduras.

El detenido es originario y residente del barrio Candelaria, en el mismo municipio de Opatoro.