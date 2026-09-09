Motociclista muere tras impactar contra camión que se incendió en la CA-5

Siguatepeque, Comayagua.- Un hombre de 33 años murió la madrugada de este miércoles -09 de septiembre- tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, frente a un restaurante, en Siguatepeque, Comayagua.

La víctima fue identificada como Wilmer Josué Argueta Arauz, quien se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un camión de encomiendas perteneciente de empresa de entregas.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, tras el impacto el vehículo pesado comenzó a incendiarse. Al lugar se desplazaron unidades de emergencia para controlar las llamas.