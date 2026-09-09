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Motociclista muere tras impactar contra camión que se incendió en la CA-5

Wilmer Josué Argueta Arauz murió tras el choque de su motocicleta con un camión de encomiendas, que luego se incendió en la carretera CA-5, en Siguatepeque

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 07:07

Siguatepeque, Comayagua.- Un hombre de 33 años murió la madrugada de este miércoles -09 de septiembre- tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5, frente a un restaurante, en Siguatepeque, Comayagua.

La víctima fue identificada como Wilmer Josué Argueta Arauz, quien se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un camión de encomiendas perteneciente de empresa de entregas.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, tras el impacto el vehículo pesado comenzó a incendiarse. Al lugar se desplazaron unidades de emergencia para controlar las llamas.

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Los bomberos informaron que Argueta Arauz quedó tendido a pocos metros del camión, mientras que la motocicleta quedó debajo del vehículo pesado.

El incendio provocó pérdidas materiales totales en la cabina y el motor del camión, mientras que la parte trasera, donde era transportada la carga, resultó afectada aproximadamente en un 50 %.

El camión de encomiendas tomó fuego y lamentablemente Wilmer Josué Argueta Arauz perdió la vida.

El camión de encomiendas tomó fuego y lamentablemente Wilmer Josué Argueta Arauz perdió la vida.

 (Foto: Cortesía )

Personal de la oficina técnica del Cuerpo de Bomberos también se desplazó hasta el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades competentes realizaron los trámites para el levantamiento del cuerpo de la víctima, mientras se investigan las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.

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Según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), de cada 10 accidentes viales en el país, en siete se ven vinculados motociclistas.

La DNVT explicó que la mayor parte de accidentes de motociclistas se originan en el exceso de velocidad. Hasta el 7 de septiembre se han suscitado en el país 13,248 accidentes de tránsito que han dejado 1,384 muertos y 2,664 lesionados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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