Caen dos presuntos integrantes de la pandilla 18 en El Picachito y la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- Dos supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en operaciones ejecutadas en distintos puntos de la capital de la República.

La primera de las acciones fue desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el barrio El Picachito, cerca del centro de esta ciudad.

Ahí fue aprehendido Víctor Alejandro Paguaga Cálix, de 32 años de edad, alias “Pañal”, señalado de participar en asesinatos de operarios del sector transporte público de la capital.