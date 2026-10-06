Caen dos presuntos integrantes de la pandilla 18 en El Picachito y la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- Dos supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en operaciones ejecutadas en distintos puntos de la capital de la República.
La primera de las acciones fue desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el barrio El Picachito, cerca del centro de esta ciudad.
Ahí fue aprehendido Víctor Alejandro Paguaga Cálix, de 32 años de edad, alias “Pañal”, señalado de participar en asesinatos de operarios del sector transporte público de la capital.
Los registros proporcionados por la unidad policial, detallan que Víctor Paguaga tiene antecedentes por los delitos de tráfico de drogas y extorsión, relacionados con hechos ocurridos en 2019.
Segunda captura
Entre tanto, en la colonia Reynel Fúnez, al sur de la ciudad, fue capturado Christian Wilfredo Hernández Fuentes, de 29 años, conocido como “Chelito”, vinculado a acciones extorsivas y otros delitos con esa organización criminal.
Al igual que Paguaga Cálix, es investigado por parte de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por la supuesta participación en asesinatos de operarios del transporte, hechos relacionados con el cobro de extorsiones.
Tras finalizar los procedimientos, los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco). Ambos serán remitidos al Ministerio Público (MP), por su presunta participación en el delito de asociación terrorista.