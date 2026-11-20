Tegucigalpa, Honduras.- Pagos en miles de lempiras y dólares formaban parte de las ofertas monetarias que los integrantes del grupo Delta Teams, una red señalada de trata de personas con fines sexuales, utilizaban para captar mujeres en Roatán, Islas de la Bahía. Así se estableció durante la audiencia de lectura del fallo este 20 de noviembre contra cuatro miembros de la agrupación. Una terna de jueces declaró culpables por el delito de asociación para delinquir a los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, y al hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.

Entre los hechos probados, el tribunal relató sobre una conversación relacionada con encuentros sexuales durante tres días consecutivos, por los que se ofrecieron 10,000 lempiras para cada mujer. Asimismo, las comunicaciones exponían una oferta de 1,500 lempiras a una mujer, además de compartir una fotografía íntima de la mujer, según el juez. A la vez, figura una oferta de 120 dólares a una mujer por sus servicios sexuales en una conversación que data de 2019. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo operaban?

Los jueces establecieron que los integrantes de Delta Teams buscaban mujeres a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, donde establecían contacto para ofrecerles pagos a cambio de servicios sexuales. Según lo expuesto durante el juicio, los contactos no estaban dirigidos únicamente a satisfacer las demandas sexuales de los integrantes de la estructura, sino también a terceras personas. El caso vincula estas actividades con cuatro empresas mercantiles en Islas de la Bahía, específicamente en Roatán, mediante las cuales se habría desarrollado la red de captación con coordinación para contactar y trasladar a las mujeres.

Absueltos por trata de personas

En la audiencia de lectura del fallo, los jueces encontraron culpables a las cuatro personas por el delito de asociación para delinquir. Sin embargo, el tribunal absolvió a Murdock y Green de la acusación por trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial, en perjuicio de Angie Samantha Peña, debido a insuficiencia probatoria. El fallo representa el resultado de un proceso judicial en el que se expusieron conversaciones, ofrecimientos económicos y contactos realizados mediante plataformas digitales, relacionados con la captación de mujeres en Roatán.