​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Una serie de cámaras aparentaban ser dispositivos de seguridad para vigilar viviendas, pero su propósito era otro: monitorear los movimientos de los agentes policiales y dar seguimiento a las operaciones que desarrollaban en la colonia Nueva Capital, en Comayagüela, así lo afirman las autoridades tras el desmantelamiento de al menos 80 aparatos en esa zona. Videos captados por estos sistemas de videovigilancia muestran cómo quedaban registrados los recorridos desde que los policías ingresaban a la colonia hasta que salían de ella.

Los dispositivos presuntamente eran empleados por estructuras criminales para conocer la operatividad policial y alertar a sus integrantes cuando los uniformados ingresaban a sus zonas de influencia o ejecutaban intervenciones. Ante esta situación, equipos de la Dirección Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DAET) y de la Unidad de Seguridad y Transporte Urbano (USTU) retiraron este viernes más de 80 cámaras instaladas ilegalmente en diferentes sectores de la capital, la mayoría de los decomisos fueron en la colonia mencionada. Las intervenciones se desarrollaron además en las colonias Arturo Quezada y Guzmán #2, donde las autoridades lograron identificar varias viviendas con estos sistemas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse