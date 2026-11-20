Tegucigalpa, Honduras.- Una serie de cámaras aparentaban ser dispositivos de seguridad para vigilar viviendas, pero su propósito era otro: monitorear los movimientos de los agentes policiales y dar seguimiento a las operaciones que desarrollaban en la colonia Nueva Capital, en Comayagüela, así lo afirman las autoridades tras el desmantelamiento de al menos 80 aparatos en esa zona.
Videos captados por estos sistemas de videovigilancia muestran cómo quedaban registrados los recorridos desde que los policías ingresaban a la colonia hasta que salían de ella.
Los dispositivos presuntamente eran empleados por estructuras criminales para conocer la operatividad policial y alertar a sus integrantes cuando los uniformados ingresaban a sus zonas de influencia o ejecutaban intervenciones.
Ante esta situación, equipos de la Dirección Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DAET) y de la Unidad de Seguridad y Transporte Urbano (USTU) retiraron este viernes más de 80 cámaras instaladas ilegalmente en diferentes sectores de la capital, la mayoría de los decomisos fueron en la colonia mencionada.
Las intervenciones se desarrollaron además en las colonias Arturo Quezada y Guzmán #2, donde las autoridades lograron identificar varias viviendas con estos sistemas.
De acuerdo con las autoridades, estas cámaras permitían observar los recorridos policiales dando seguimiento a las actividades que desarrollaban los agentes en los sectores intervenidos.
La DAET anunció que continuará las acciones para desmantelar más mecanismos de vigilancia de grupos criminales utilizados con ese fin.