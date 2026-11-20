San Juan, Puerto Rico.-La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Pineda, compartió un desayuno con otras delegadas del certamen este viernes 20 de noviembre, mientras continúa con las actividades previas a la gran final, que se celebrará el próximo 24 de noviembre. La hondureña compartió fotografías de su jornada a través de sus redes sociales, donde expresó su felicidad y agradecimiento por formar parte de la experiencia internacional.

"¡Día 13! Desayuno con las delegadas. Feliz y agradecida por un día más y en esta experiencia única", escribió Pineda en su publicación. La candidata también dedicó un mensaje a los hondureños que han seguido su participación en el concurso y le han expresado su respaldo durante las últimas semanas. "Honduras, quedan pocos días, gracias por el apoyo y el amor", agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luisa Pineda lució hermosa para su entrevista con el jurado

La actividad de este viernes ocurre después de que las candidatas participaran el jueves en las entrevistas con el jurado, una de las etapas previas a la elección de la nueva Miss Universo. Tras cumplir con este compromiso, Luisa Pineda manifestó su satisfacción por el desempeño que ha tenido durante esta fase y por la oportunidad de compartir aspectos personales con los jueces.

"Me siento verdaderamente feliz con el trabajo que he logrado hasta ahora", expresó la hondureña. Asimismo, destacó que disfrutó la oportunidad de hablar sobre sí misma ante el jurado y agradeció a las personas que la han acompañado durante su participación en el concurso.