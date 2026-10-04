Cae un supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en una operación ejecutada en El Pedregal

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto cabecilla de la Pandilla 18 fue capturado en la capital de la República, en un operativo dirigido explícitamente para arrestarlo, por elementos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Este fue identificado como Gerson David Roque Dubón, de 34 años de edad, conocido dentro de esa organización criminal con el alias de “Ready”. Las investigaciones previas realizadas por la DAET señalan que él tiene el rango de "homie" en la Pandilla 18.
Al detenido en la colonia El Pedregal, de la capital, se le acusa del delito de asociaciones terroristas.
Capturan a dos pandilleros de la 18 en Los Alpes y Villa Adela; uno ya había sido detenido tres veces
Información en poder de la DAET detalla que Roque Dubón tiene antecedentes policiales, ya que fue detenido el 30 de agosto de 2010, por el delito de asesinato; asimismo, el 2 de mayo de 2015, fue capturado y remitido a un juzgado por homicidio, y el 11 de abril de 2026, fue puesto a la orden del Ministerio Público, por tráfico de drogas.
Denuncias anónimas
Esta captura forma parte de las acciones operativas que desarrolla la DAET mediante el Plan Escudo de Honduras, con intervenciones dirigidas en zonas identificadas por la actividad de maras y pandillas, con el objetivo de ubicar, capturar y poner a disposición de las autoridades competentes a personas vinculadas con estructuras criminales.
Desde esta agencia de seguridad del Estado, instan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo, a través de las líneas 9999-3062 y 143, garantizando que la información proporcionada contribuirá a la detención de estos individuos.