Con un fusil de asalto capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 en el barrio Buenos Aires

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de un fusil de asalto, calibre AR-15, un hombre, señalado de de ser miembro de la Pandilla 18, fue capturado por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). El arresto se llevó a cabo en el barrio Buenos Aires, en la capital, mediante un operativo montado por varias unidad de la Policía Nacional (PN), con el único objetivo de aprehenderlo. Se trata de Ronal Antonio López Valle, de 37 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de “Cabeza de Toro”, según las indagaciones de la DAET.

Atentados contra policías

Según las investigaciones realizadas por los equipos de inteligencia policial, López Valle está relacionado con actividades ilícitas y con presuntos atentados armados dirigidos contra miembros de la Policía Nacional y personas vinculadas al rubro del transporte. La DAET informó que las investigaciones continúan para determinar la participación del sospechoso en otros hechos delictivos y establecer posibles vínculos con más integrantes de esa estructura criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la captura, los agentes le decomisaron un fusil de asalto AR-15, de uso prohibido por la ley, y un teléfono celular; evidencia que será sometida a los análisis correspondientes para determinar si el arma fue utilizada en algún hecho criminal.