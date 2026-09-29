Cae supuesto miembro de "Los Berríos" acusado de ultimar a un joven que no quiso ser parte de su banda

Tegucigalpa, Honduras.- Señalado por su vinculación con asesinatos acaecidos en la capital y por pertenecer a la banda delictiva conocida como "Los Berríos", un joven fue capturado este martes -29 de septiembre- en la capital.

Se trata de Antony Jafet Zamora Canales, de 19 años de edad, apodado "El Chino", originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia 28 de Marzo, de esta ciudad, lugar en el que también se produjo el arresto por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con las investigaciones, el detenido Antony Zamora es el responsable de darle muerte a disparos a Walter Alexander Triminio Vásquez; un joven de 19 años de edad, que fue ultimado el 14 de abril de 2026, en la colonia 28 de Marzo.