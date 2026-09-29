Cae supuesto miembro de "Los Berríos" acusado de ultimar a un joven que no quiso ser parte de su banda

Tegucigalpa, Honduras.- Señalado por su vinculación con asesinatos acaecidos en la capital y por pertenecer a la banda delictiva conocida como "Los Berríos", un joven fue capturado este martes -29 de septiembre- en la capital.
Se trata de Antony Jafet Zamora Canales, de 19 años de edad, apodado "El Chino", originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia 28 de Marzo, de esta ciudad, lugar en el que también se produjo el arresto por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con las investigaciones, el detenido Antony Zamora es el responsable de darle muerte a disparos a Walter Alexander Triminio Vásquez; un joven de 19 años de edad, que fue ultimado el 14 de abril de 2026, en la colonia 28 de Marzo.
Asecho criminal
Walter había recibido amenazas a muerte por parte de "Los Berríos", por negarse a formar parte de esa organización criminal. Debido a esa negativa, el 26 de febrero de 2026, fue víctima de un atentado armado en el que resultó herido de bala a manos de un miembro de "Los Berríos".
El muchacho fue ingresado al Hospital Escuela (HE), dónde se recuperó de las lesiones de arma de fuego, y días después le dieron el alta médica.
Las diligencias investigativas detallan que el 14 de abril del presente año, la Walter se encontraba en la colonia 28 de Marzo, y cuando se disponía a ingresar a su vivienda, fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon, provocándole la muerte de manera inmediata.
Con la recopilación de medios probatorios por parte de los agentes encargados del caso, lograron recabar suficientes indicios que deducen la responsabilidad del sospechoso, por tal razón se giró la orden de captura el 28 de septiembre de 2026, por los Juzgados de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa.
Antony Jafet Zamora Canales podría enfrentarpa cargos penales en los tribunales, por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.