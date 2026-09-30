Tres perros pitbull atacaron a don César en La Ceiba: “Por un milagro de Dios pude salir vivo”

La Ceiba, Honduras.- César Chávez Vargas, de 66 años, sobrevivió al feroz ataque de tres perros de la raza pitbull en Vistas de Satuyé, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. El ataque ocurrió el pasado 5 de septiembre, cuando el hombre regresaba de una reunión cristiana y los tres perros se lanzaron sobre él. El hombre sufrió mordeduras en el rostro y las extremidades. Pese a las lesiones, el hombre de 66 años logró salvar su vida y fue auxiliado por sus vecinos.

“Solo por un milagro de Dios pude salir vivo”, contó Chávez, quien confesó que esa misma noche los perros atacaron a otras dos personas y uno de ellos mató a un perro. “Ya me puedo levantar y estoy haciendo algunas cosas en la casa”, manifestó Chávez, tras haber permanecido varios días internado en el Hospital de Atlántida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Definitivamente se tiene que sacrificar a esos animales, porque representan un riesgo para toda la comunidad. Esos animales no deben salir con vida, aunque me diga todo lo contrario la sociedad protectora de animales; si tanto los defienden, que se los vengan a llevar”, solicitó Chávez.

El hombre también denunció que el dueño de los caninos llegó hasta su vivienda para intimidarlo. “Vino enojado, como si yo tuviera la culpa. Le importa más la vida del perro que la mía. ¿Qué tal si me hubiera matado? Estoy agradecido por la ayuda que me ha brindado la comunidad, pero en las autoridades no confío”. El Departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía de La Ceiba citó al propietario de los caninos y ya realizó la primera audiencia. Marinee Osorio, jefa de Justicia Municipal, confirmó que el caso continúa en proceso y señaló: “Hubo irresponsabilidad por parte de los dueños de los perros que los dejaron salir. Ya estamos en el proceso de sanciones y de multas para los propietarios”. En las últimas semanas se han registrado ataques de esta raza de perros. El pasado 21 de septiembre, en la colonia el Hato de Enmedio en Tegucigalpa, un pitbull llamado Zeus atacó mortalmente a su dueño Alfonzo Maldonado. El dictamen de Medicina Forense confirmó que murió por las mordeduras provocadas por el animal.