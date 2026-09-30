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Masacre en Juticalpa: tres jóvenes son hallados sin vida en una vivienda

El violento hecho ocurrió en la colonia Villa Santa, donde autoridades investigan el asesinato de tres jóvenes atacados con arma de fuego

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:17
Masacre en Juticalpa: tres jóvenes son hallados sin vida en una vivienda

Hasta el momento, las identidades de los tres jóvenes no han sido establecidas.

 Foto: Cortesía redes

Olancho, Honduras.- Una nueva masacre se registró este miércoles 30 de septiembre en la colonia Villa Santa, ubicada en las afueras de Juticalpa, departamento de Olancho, donde tres jóvenes fueron encontrados muertos dentro de una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego y fueron identificadas preliminarmente como Carlos Chirinos, Cristian Chirinos y José Benito Cálix. Hasta el momento se desconocen sus edades y las circunstancias que habrían provocado el ataque.

Tras conocerse el violento hecho, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para iniciar las primeras diligencias relacionadas con el triple homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso y tampoco han establecido públicamente cuál habría sido el móvil del ataque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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