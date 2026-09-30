Mujeres matan a machetazos a un hombre al enterarse que él tenía una relación con las dos

Honduras, Islas de la Bahía.- Decidieron hacer justicia por sus propias manos, creyendo que era la mejor manera; fue en respuesta a una infidelidad. Enardecidas por enterarse que tenían una relación marital con el mismo hombre, dos mujeres tomaron la decisión de vengarse de éste, según ellas, para darle una lección, pero la agresión llegó a un punto, talvez, no esperado. Ocurrió en la paradisiaca isla de Roatán, en el caribe hondureño. Judith Melanie McBride Brooks, de 42 años de edad, y Catherine Daniela Laínez Ramos, de 21 años, ambas originarias de Roatán, por diferentes circunstancias, supieron que Nelson Mauricio Sevilla Cálix, tenía relación de pareja con las dos. El hombre de 30 años de edad tenía su hogar con Judith McBride, en el barrio El Suampo, en el sector de Coxen Hole, en Roatán. Simultáneamente inició una relación extramarital con la jovencita Catherine Laínez, don domicilio en el barrio El Ticket, de ese término municipal.

Investigaciones

De acuerdo con las investigaciones policiales, las dos féminas, al saber que era lo que en realidad estaba sucediendo, determinaron afrontarlo y cobrarse a su manera el hecho de haberles sido infiel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Armadas con un filoso machete, Judith y Catherine buscaron a Nelson, hasta encontrarlo en un punto del barrio El Ticket. Al estar frente a él lo confrontaron, haciéndole reclamos, sobre el por qué les había sido infiel. Inició la fuerte discusión entre los tres, y una de ellas comenzó a lanzarle machetazos, provocándole una herida penetrante en su cuello. El hombre salió corriendo, para evitar el ataque; con dirección al Hospital Satuyé, pero la herida era tan grave que se desplomó sobre una de las tumbas de un cementerio de la zona. Nelson Sevilla, originario de Olanchito, Yoro, pero radicado en la isla, murió a los pocos minutos del violento ataque, a manos de las dos mujeres con las que tenía una relación de pareja.

Detención

Elementos de la Policía Nacional (PN) tuvieron conocimiento del hecho, y junto a efectivos asignados a otras unidades policiales, se desplazaron hacia el sector antes indicado, para tomar parte de lo sucedido. Minutos después, el contingente policial capturó a las dos mujeres, sospechosas del homicidio, y además, decomisó un machete tipo guarizama con el que habrían cometido el crimen. Las dos damas fueron llevadas a la estación policial de Coxen Hole, y después remitidas a las instalaciones del Ministerio Público, en Roatán, para iniciar el proceso de investigación y posterior juzgamiento.