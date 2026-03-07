Capturan a “Choco Bolas”, sicario de la banda criminal “El Pipe”, en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante una operación de vigilancia y seguimiento, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un sicario de la banca criminal identificada como “El Pipe”.
La acción la ejecutaron los uniformados en la aldea Bajamar del municipio de Puerto Cortés, donde le dieron detención a Evans Alexander Reneau Ordóñez, de 37 años de edad, conocido con el alias de “Choco Bolas”.
El informe policial establece que, de acuerdo a las investigaciones, lo sindican como miembro activo de la estructura criminal de “El Pipe” desde hace 11 años y actualmente era el encargado del sicariato, la venta y distribución de drogas en el sector donde se ejecutó la detención.
Además, se informó que “Choco Bolas” cuenta con un amplio récord delictivo, pues de acuerdo a los registros había sido capturado en varias ocasiones.
El año 2008 fue detenido por suponerlo responsable del delito de robo y portación ilegal de arma; en 2017 por suponerlo responsable de cometer el delito de portación ilegal de arma de fuego uso comercial, en el 2021, por suponerlo responsable de cometer el delito de tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego uso comercial, sospechoso por tentativa de homicidio.
También, en 2025, fue detenido en la aldea Bajamar, Puerto Cortés, por suponerlo responsable de cometer los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Tras la detención que se ejecutó la mañana de este sábado, al sicario se le decomisó un fusil AR-15, munición de uso prohibido, un arma de fuego tipo pistola, 30 envoltorios conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, 26 envoltorios conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, un teléfono celular y una motocicleta.
El requerido fue remitido a la Fiscalía competente para continuar con su proceso legal correspondiente, por suponerlo responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y permitido, así como de tráfico ilícito de drogas.