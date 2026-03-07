Capturan a “Choco Bolas”, sicario de la banda criminal “El Pipe”, en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante una operación de vigilancia y seguimiento, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un sicario de la banca criminal identificada como “El Pipe”. La acción la ejecutaron los uniformados en la aldea Bajamar del municipio de Puerto Cortés, donde le dieron detención a Evans Alexander Reneau Ordóñez, de 37 años de edad, conocido con el alias de “Choco Bolas”.

El informe policial establece que, de acuerdo a las investigaciones, lo sindican como miembro activo de la estructura criminal de “El Pipe” desde hace 11 años y actualmente era el encargado del sicariato, la venta y distribución de drogas en el sector donde se ejecutó la detención. Además, se informó que “Choco Bolas” cuenta con un amplio récord delictivo, pues de acuerdo a los registros había sido capturado en varias ocasiones. El año 2008 fue detenido por suponerlo responsable del delito de robo y portación ilegal de arma; en 2017 por suponerlo responsable de cometer el delito de portación ilegal de arma de fuego uso comercial, en el 2021, por suponerlo responsable de cometer el delito de tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego uso comercial, sospechoso por tentativa de homicidio.