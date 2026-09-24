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Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 con fusiles y droga en el Valle de Sula

Dos presuntos miembros de la Pandilla 18 fueron capturados en operativos ejecutados en el Valle de Sula. Les decomisaron fusiles de asalto, municiones y dosis de supuesta droga

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 12:55
Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 con fusiles y droga en el Valle de Sula

“Chele Colombia” y otro presunto pandillero caen en operativos contra la extorsión

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Dos presuntos miembros de la Pandilla 18 fueron capturados este jueves durante distintos operativos ejecutados en sectores del Valle de Sula. A los detenidos se les decomisaron fusiles de asalto, municiones y varias dosis de supuesta droga.

Uno de los detenidos fue capturado en la colonia Reformada de La Lima, Cortés, y fue identificado como Marvin Elías Mata Mejía, conocido con el alias de “Chele Colombia”, quien supuestamente es integrante de la Pandilla 18.

Según las autoridades, se presume que Mata Mejía tiene alrededor de 12 años de pertenecer a la estructura criminal y que sería el encargado de recolectar dinero producto de la extorsión.

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El detenido ya había sido capturado en 2019 por suponerlo responsable del delito de extorsión continuada en La Lima.

DAET captura a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 en operativos en el Valle de Sula

DAET captura a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 en operativos en el Valle de Sula

 (Foto: Cortesía )

Durante el operativo se le decomisó un fusil tipo SKS, calibre 7.62 x 39 milímetros, con su respectiva munición, además de dos paquetes compactos y 71 bolsitas que contenían supuesta marihuana y un teléfono celular.

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El otro detenido fue identificado como César Adán Rodríguez Argueta, quien tenía en su poder un fusil tipo AR-15 con su respectivo cargador y municiones. Además, se le decomisaron 138 dosis de supuesta cocaína y 84 envoltorios de hierba seca, presuntamente marihuana.

Los operativos contra estructuras criminales fueron desarrollados en distintos sectores de San Pedro Sula y otros puntos del Valle de Sula por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Autoridades de la DAET dieron a conocer que los dos detenidos forman parte de los primeros procesos llevados por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, debido a su presunta vinculación con el delito de asociación terrorista.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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