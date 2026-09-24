Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 con fusiles y droga en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos presuntos miembros de la Pandilla 18 fueron capturados este jueves durante distintos operativos ejecutados en sectores del Valle de Sula. A los detenidos se les decomisaron fusiles de asalto, municiones y varias dosis de supuesta droga.

Uno de los detenidos fue capturado en la colonia Reformada de La Lima, Cortés, y fue identificado como Marvin Elías Mata Mejía, conocido con el alias de “Chele Colombia”, quien supuestamente es integrante de la Pandilla 18.

Según las autoridades, se presume que Mata Mejía tiene alrededor de 12 años de pertenecer a la estructura criminal y que sería el encargado de recolectar dinero producto de la extorsión.