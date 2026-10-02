Capturan a dos pandilleros de la 18 en Los Alpes y Villa Adela; uno ya había sido detenido tres veces

Tegucigalpa, Honduras.- En dos operaciones simultáneas ejecutadas por detectives de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), mediante un allanamiento de morada y una saturación policial, fueron capturados dos integrantes de la Pandilla 18, en la capital. Las acciones policiales fueron efectuadas en el barrio Villa Adela, en Comayagüela, y en la colonia Los Alpes, de Tegucigalpa, en la zona de Montes de Sinaí. Esta operación dejó como saldo la detención de Fabián Ernesto Nájera Escoto, de 24 años de edad, alias "Atrevido", arresto realizado en el barrio Villa Adela. Según la DAET, este tiene el cargo de "homie" dentro de la Pandilla 18. Le decomisaron drogas y un teléfono celular.

En sus antecedentes policiales, Fabián Ernesto registra que fue detenido en tres ocasiones: el 19 de abril de 2020, por tráfico de drogas, el 25 de marzo de 2021, por extorsión, y 1 de abril de 2021, por extorsión y tráfico de drogas.

Rosario de delitos

Entre tanto, el segundo aprehendido, en la colonia Los Alpes, responde al nombre de Williams Daniel García López, apodado "Cachorro", de 25 años. Su arresto fue posible tras un operativo de saturación desarrollado en la zona conocida como Las Canteras, uno de los escondites de la Pandilla 18, en la colonia Los Alpes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En la base de datos policial se verificó que Williams Daniel ha sido detenido anteriormente, por tráfico de drogas, posesión de droga, uso indebido de nombres, uniformes e insignias, y asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo de vehículo, atentado, fabricación y tráfico de material de guerra armas y municiones.