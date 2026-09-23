DAET asegura que nueva ley permitirá perseguir a redes de extorsión en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria de las maras y pandillas como asociaciones terroristas representa, según el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, un giro en la estrategia de seguridad del Estado para combatir la extorsión y las estructuras criminales que operan en Honduras.

Molina explicó que las medidas no estarán dirigidas únicamente contra los miembros de las pandillas, sino también contra colaboradores que faciliten el cobro de extorsiones o reciban recursos provenientes de estas actividades.

La nueva ley también contempla efectos en materia procesal y penitenciaria, entre ellos restricciones a determinados beneficios y un régimen especial para las personas recluidas que estén vinculadas con organizaciones declaradas terroristas.